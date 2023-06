ARSENICO, MERLETTI & ZONETTI – LORELLA CUCCARINI SFANCULA CHI LA VUOLE DI NUOVO IN RAI: ALLA SHOWGIRL SAREBBE STATO PROPOSTO DI PRENDERE IL POSTO DELLA BORTONE, MA A LEI STA BENE FARE LA MAESTRINA AD “AMICI” – LA SCALATA DI GIULIA BONAUDI CHE PRENDERÀ IL POSTO DELLA LANCIATISSIMA INCORONATA BOCCIA A “WEEKLY”: STIMATISSIMA DAL NUOVO DG GIAMPAOLO ROSSI, HA NEL CURRICULUM SOLO UN’ESPERIENZA DA STAGISTA A “REPORT” E…

Marco Zonetti per Dagospia

Dopo essere stata brutalmente rimossa dalla conduzione de La Vita in Diretta su Rai1, per lasciare spazio al solo Alberto Matano in pieno governo M5s-Pd quando l'adesso desaparecido Vicenzo Spadafora era deus ex machina in Rai, Lorella Cuccarini ha trovato una nuova dimensione professionale ad Amici, spopolando fra le nuove generazioni allevate a pane e Maria de Filippi.

A quanto si dice, complice il nuovo assetto politico a Viale Mazzini, a Lorella sarebbe stato offerto di tornare in Rai per sostituire Serena Bortone nello spazio pomeridiano di Rai1, oltre a condurre varie prime serate. Ma la showgirl avrebbe risposto picche per restarsene - ottimamente - nella sua nuova casa a Mediaset.

TvBlog lancia la notizia secondo la quale la giornalista - non esattamente notissima - Giulia Bonaudi sarà il nuovo volto del fine settimana di Rai1 nella nuova edizione del programma Weekly che vide l'anno scorso il debutto di Incoronata Boccia detta "Cora", ora catapultata verso nuove avventure professionali.

Bonaudi, stimatissima anch'ella dal nuovo Dg Giampaolo Rossi, viene definita una ex inviata di Report, ma in realtà nel programma di Sigfrido Ranucci aveva mansioni di stagista, oltre a non avere mai avuto esperienze di conduzione.

Cosa che a quanto pare non preoccupa minimamente il direttore del Day Time Rai Angelo Mellone, visto che l'ha scelta per affiancare Carolina Rey, da lui molto apprezzata, e Fabio Gallo a Weekly.

Intanto per Boccia, che da qualche tempo è ospite pressoché fissa a diMartedì su La7, si sta studiando fervidamente una nuova collocazione. Addirittura era stata indicata come nuova vicedirettrice del Tg2, ma pare che da quelle parti gli storici giornalisti in forza alla testata abbiano storto il naso temendosi scavalcati dalla lanciatissima collega. In alternativa si è pensato per lei alla vicedirezione di Isoradio, oltre che - ovviamente - alla conduzione di un programma, forse Agorà Estate (che l'anno scorso vide la dimenticatissima conduzione di Giorgia Rombolà in quota Mario Orfeo).

Dopo le "Del Noce Angels" (Caterina Balivo, Eleonora Daniele, Elisa Isoardi e Veronica Maya) sulle quali anni fa aveva puntato professionalmente l'allora direttore di Rai1 Fabrizio Del Noce, ecco arrivare dunque le "Rossi Angels", Boccia e Bonaudo. Avranno la stessa fortuna - e longevità - delle altre quattro?

A proposito di Giampaolo Rossi, la giacca rosa salmone indossata dal nuovo dg Rai alla kermesse Cartoons on The Bay, per vagheggiare la serie a disegni animati su Gabriele D'Annunzio, ha lasciato interdetti i camerati duri e puri gravitanti attorno a Viale Mazzini e a Fratelli d'Italia, che con espressioni piuttosto "colorite" (è il caso di dirlo) l'hanno giudicato un colore "un po' troppo poco virile", per usare un eufemismo. L'armocromia non è soltanto un problema per Elly Schlein, insomma.

