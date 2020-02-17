AVVERTITE RENZO ROSSO: METTERE LA MASCHERINA COSÌ È COME METTERE IL PRESERVATIVO SULLE PALLE! - IL CREATORE DI DIESEL SI FA IMMORTALARE NEL NEGOZIO DI ''MAISON MARGIELA'' A TOKYO, INSIEME ALLE COMMESSE. LUI SI SENTE MOLTO CORAGGIOSO (SCRIVE ''ONLY THE BRAVE'') E IN EFFETTI SE UNO NON SI COPRE IL NASO, IL CORONAVIRUS SE LO PIGLIA DI CORSA!

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@mm6maisonmargiela store in #Tokyo this morning ?? #OnlyTheBrave

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