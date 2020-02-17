A parte la delicatezza e l'opportunità, mettere la mascherina così è come infilare il preservativo sulle palle.— eddi_lamette (@EddiLamette) February 16, 2020
AVVERTITE RENZO ROSSO: METTERE LA MASCHERINA COSÌ È COME METTERE IL PRESERVATIVO SULLE PALLE! - IL CREATORE DI DIESEL SI FA IMMORTALARE NEL NEGOZIO DI ''MAISON MARGIELA'' A TOKYO, INSIEME ALLE COMMESSE. LUI SI SENTE MOLTO CORAGGIOSO (SCRIVE ''ONLY THE BRAVE'') E IN EFFETTI SE UNO NON SI COPRE IL NASO, IL CORONAVIRUS SE LO PIGLIA DI CORSA!-
A parte la delicatezza e l'opportunità, mettere la mascherina così è come infilare il preservativo sulle palle.— eddi_lamette (@EddiLamette) February 16, 2020
MA GIANNI MION PRESIDENTE DELLA EDIZIONE DEI BENETTON CHE VUOLE REALIZZARE IL NUOVO STADIO DEL VENEZIA CALCIO È LO STESSO CHE DA POCO E' PRESIDENTE DELLA ''PONTE DELLA LIBERTÀ'', UNA SRL COSTITUITA PER METTERE INSIEME LA SUA CORDATA? LA STESSA SOCIETÀ DI CUI SONO SOCI FABIO CERCHIAI, PRESIDENTE DI ATLANTIA, GIOVANNI BOSSI GIÀ CAPO DI BANCA IFIS, L'AVVOCATO ALESSANDRO DE NICOLA, E PURE ROBERTO PAPETTI DIRETTORE DEL "GAZZETTINO" VENEZIANO? AH, SAPERLO…
ANCHE IL NOME E’ UN GADGET DA PERSONALIZZARE - I GENITORI BRITANNICI FANNO LA CORSA A DARE UN NOME STRANO AI FIGLI PER DISTINGUERLI SUI SOCIAL CON RISULTATI CREATIVI TIPO “FAELINA”, “GRAYLEN”, “IDALIA”, “WRENLOW” - ALCUNE NUOVE TROVATE SONO IBRIDI DOVUTI ALLE FUSIONI DI NOMI DIVERSI COME “ISOBELLE” E “EVABETH” - IL PIU’ STRANO? WOOLFARDISWORTHY…
SORPRESA! CROSETTI: "LA LAZIO E’ LA CANDIDATA PIÙ COMPLETA PER LO SCUDETTO. HA UN CENTRAVANTI DA 26 GOL IN 24 PARTITE E IL SECONDO MIGLIOR ATTACCO DELLA SERIE A E SOPRATTUTTO, ATTENZIONE, HA LA MIGLIOR DIFESA" – ANCHE KLOPP VOTA LAZIO: “HA LEIVA E IMMOBILE, CHE HO ALLENATO AL BORUSSIA DORTMUND. TIFO PER LORO” - E L'INTERISTA DE VRIJ, EX LAZIO, SCOPRE LA FEROCE LEGGE DEL CONTRAPPASSO…
LA RECENSIONE BY VITTORIO FELTRI DEL NUOVO LIBRO DI MASSIMILIANO PARENTE, “TRE INCREDIBILI RACCONTI EROTICI PER RAGAZZI”: “SIAMO IMPRIGIONATI IN UN'IDEA DI SESSO COSÌ TRASGRESSIVA DA ESSERE NOIOSA. TUTTO SI PUÒ PURCHÉ SI LASCI INCASELLARE NEL PORCELLESCAMENTE CORRETTISSIMO" – I BACI CON ENRICA BONACCORTI E L'ABBRACCIO CON NICOLA LAGIOIA: LE IMMAGINI DELLA PRESENTAZIONE ALLA LIBRERIA "LIBRACCIO" DI ROMA
MEGLIO BIG SPAGHETTO DI BIG BAMBOO - L'ITALIA E LE CITTÀ D'ARTE SONO IL TERRENO DI CACCIA PREFERITO PER LE DONNE AFROAMERICANE: DELLA QUESTIONE SI È INTERESSATO PURE IL NEW YORK TIMES, E OLTREOCEANO SONO NATI ANCHE SITI AD HOC, COME BLACK GIRL TRAVEL. LA MODA IMPAZZA PURE SUI SOCIAL COME TINDER, O I VARI GRUPPI CHE SI SONO FORMATI SU PINTEREST, INSTAGRAM, TUMBLR, FACEBOOK
TUTTI IN GITA AL MCDONALD'S SOTTO CASA - IL CORONAVIRUS RISCHIA DI FERMARE ANCHE LE GITE SCOLASTICHE ALL'ESTERO: PER GLI STUDENTI DELLE SUPERIORI È IL MOMENTO DI PRENOTARE, E NON È IL CONTAGIO A FAR PAURA MA I DISAGI IN AEROPORTO: BASTA CHE UNO STUDENTE IN PARTENZA (O AL RITORNO) ABBIA LA FEBBRE E L'INTERO GRUPPO POTREBBE ESSERE BLOCCATO PER CONTROLLI E QUARANTENE - IL MINISTERO DELLA SALUTE A BREVE DARA' INDICAZIONI