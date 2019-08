TAYLOR MEGA IN TOPLESS

Barbara Costa per Dagospia

taylor mega grande fratello

Scusa, tu ce l’hai un corpo scolpito così, due tette (ri)fatte così? Le tue natiche lo fanno rizzare? E come stai messa/o a followers? Quanto "alzi" a post? Se ti seguono 4 gatti sfigati e di questi la metà sono tuoi parenti, cioè sei "social"mente quello che oggi equivale a nessuno, beh, cara mia, passa oltre e non rompere le balle a Taylor Mega, icona social assoluta, tra le più seguite, idolatrata e/o detestata, comunque F-A-M-O-S-A.

taylor mega 8

Tutti sanno chi è, la seguono anche se magari non lo ammettono, la ragazza scatena invidie e gelosie feroci, ma è inutile e da fessi mettersi a confronto con lei, anche ad avere sinuose gambe chilometriche da sfoggiare, non sareste in grado di farvi contendere dagli sponsor e dai salotti televisivi come fa lei. Lei può, lei solo può, Taylor è social avanguardia, oltre e in antitesi al Ferragni-style, e meno male, se come me di donne-mogli-mamme felici e giocanti ne avete piene le p*lle, non ne potete più dei loro bacini a maritini e pargoletti, e dei loro post smancerosi. Io lo so: voi cercate e volete altro. E che altro? Che ne dite di sfrontatezza mista a bonaggine?

taylor mega con urbano cairo

“Gli haters? Li ringrazio. Più mi insultano, più divento famosa”: ma sì, Taylor, sbattiglielo in faccia l’abisso che c’è tra una top-social e il resto del mondo, è da illusi pensare che siamo tutti uguali, anche e soprattutto sui social: solo se arrivi al traguardo di quasi 2 milioni di followers ti chiamano a sfilare il tuo corpo da sogno ai Festival del Cinema di Cannes e Venezia; solo se sei una top social annulli la distanza tra il web e la cara, immortale televisione, e nel giro di 6 mesi ti fai L’Isola, il GF, e ospitate su ospitate da Barbara D’Urso.

taylor mega matteo salvini

Cioè: il meglio del meglio che il mondo dello showbiz ti offre e paga. C’è niente da far i superiori e i criticoni, che dovrebbe fare una sventola del genere, rimanere confinata in provincia di Udine, ammuffendo, sprecando tanta avvenenza… per cosa, per chi? Ma fatemi il piacere, mettetevi il vostro perbenismo e valori e conformismo dove sapete, e lodate l’intraprendenza di questa fanciulla, che a 18 anni di come si sta al mondo ha capito tutto o quasi: se di studiare non te ne può fregar di meno, da una noiosa realtà provinciale te ne vai di corsa, con chi ti offre amore certo, ma di più la possibilità di fare la bella vita.

taylor mega jorge lorenzo

E non ti fermi, e ti sdoppi, e quel tuo alias creato a 15 anni su MySpace diventa il tuo brand, l’altra parte di te, su cui costruire il tuo impero. E poi il tuo corpo: sì, modellarlo, averlo tonico, e ritoccato dove tu vuoi e decidi e pensi sia giusto, le labbra, e il seno, due volte. Poi quel corpo lo fasci dei vestiti e dei bikini che portano il tuo nome, il tuo marchio, e i social sono la tua piazza, la tua vetrina, la tua fortuna. La fama, il successo che sembra facile scatena invidie, e il web le amplifica fino al parossismo: allora non va bene, non è giusto essere così belle, esuberanti, no, sei falsa, rifatta, se non lo sei allora sei stupida.

TAYLOR MEGA

taylor mega (1)

Invece Taylor è tra le più sveglie e furbe, a quel corpo mozzafiato abbina un carattere fiero, e a te, hater infelice, non te la fa passare liscia, ti risponde a tono, ti umilia e zittisce, da ultimo a chi le scrive accanto a una delle sue foto più piccanti: “A furia di tirartela, ti si strappa”, risponde: “Caro, non ti preoccupare, ce l’ho elastica!”. Colpito e affondato. Come è stato affondato quel paparazzo che si dice abbia ricattato Taylor con uno scatto "hot", lei che si cambia il costume: “Io non pago il pizzo al paparazzo!” posta Taylor sui social, mostrando la foto incriminata, bruciando il possibile scoop.

taylor mega (3) taylor mega francesca de andrè

Cari paparazzi, tira una brutta aria: i tempi son cambiati, è ora che prendiate le vostre contromisure. Queste dive social sono ossi duri, gli frega cavoli dei vostri scatti rubati, sono loro che conducono il gioco, sono loro ad essere padrone, manager navigate della loro immagine.

Taylor Mega palpa la Cipriani, mostra i brillocchi e limona Tony Effe

Come fa Taylor, che degli scoop veri o presunti se ne impipa, è lei a decidere di cosa parlare, cosa pubblicare. Fanno brodo-social gli insulti che i morti di fi*a le scrivono per la montagna di soldi che spende in shopping, e per lo sfarzo esibito. Ma dite un po’: meglio Taylor o quei cantanti-giornalisti-intellettuali ricconi che, forti dei loro conti in banca, su un palco, sui media, sui social, sbrodolano su austerity e vita semplice? Meglio loro che fanno la predica su come vivere, pensare, chi votare, o Taylor che si selfa cioè lavora e guadagna e spende e non fa male a nessuno perché non obbliga nessuno ad approvarla, tantomeno a imitarla?

taylor mega erica piamonte 1

Sveglia alle 11, colazione, palestra, shooting, shopping, estetista, parrucchiere, selfie, massaggi, selfie, ristoranti di lusso: questa la Mega-giornata tipo, e non mancano vacanze in esclusivi resort per una ragazza che vuole afferrare il meglio che la vita può offrirle. Una così frequenta solo milionari, se non manager, trapper. Come dite, meglio due cuori e una capanna? E allora affittatevela, questa capanna, ché Taylor ha altre mire, girare il mondo su jet privati, ad esempio. Dove sta l’errore? Per chi ti invidia sta nell’essere straf*ghe, e trovarti ogni difetto, ritocco possibile.

taylor mega 1

TAYLOR MEGA DICE DI NON AVERE IL CULO RIFATTO

Dice Taylor: “Pensate che sia finta perché ho i tratti da russa”, ma sui social l’hanno "anatomizzata" per bene: sei tinta, porti le lenti a contatto blu, ti sei rifatta c*lo, zigomi, addominali. Fosse pur vero, che importa? La Taylor struccata al GF non m’è parsa meno attirante di quella social (“vaccone attira-fringuelli! Cambi gli uomini come cambi le mutande!”, le urlò Francesca De André al GF, scontro che ha procurato ancora più followers alla Mega, ammiranti la sua compostezza, di più rapiti dall’intimità lesbo tra Taylor e la gieffina Erica Piamonte...!).

taylor mega (4)

Ammirate, sbavate, mentre Taylor si spoglia, si selfa, e incassa, lasciando che rivoli di champagne colino sul suo corpo seminudo, in uno tra gli scatti divenuto virale. Non l’avete visto? Mentite. Potete sempre rimediare, e goderne. E toccarvi sognando di essere voi al posto di quello champagne, e che le vostre mani, labbra, scorrano e bacino quella pelle lì.

taylor mega lato b gf16 taylor mega francesca de andrè taylor mega taylor mega e le iene 13 taylor mega al grande fratello 6 taylor mega 2 taylor mega vs. giampiero mughini 5 mega taylor foto di bacco (2) taylor mega a ciao darwin 15 taylor mega taylor mega taylor mega tony effe sonia bruganelli e taylor mega da chanel 4 francesca de andre' taylor mega taylor mega francesca de andrè francesca de' andre' fa una scenata di gelosia a gennaro lillo 1 francesca de' andre' fa una scenata di gelosia a gennaro lillo ANTONIO ZEQUILA CONTRO TAYLOR MEGA TAYLOR MEGA E BARBARA DURSO taylor mega al grande fratello 4 taylor mega al grande fratello 5 taylor mega al gf taylor mega topless instagram taylor mega 1 taylor mega taylor mega 2 IL LATO B DI TAYLOR MEGA taylor mega 2 taylor mega 5 taylor mega 4 taylor mega (5) taylor mega taylor mega champagne taylor mega 3 taylor mega 6 taylor mega (7) taylor mega lato b (2) taylor mega 9 taylor mega bikini mega swim taylor mega (8) taylor mega 5 taylor mega (6) taylor mega 2