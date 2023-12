BIM BUM… WHAM! - E VOI LO CONOSCETE IL "WHAMAGEDDON"? SI TRATTA DI UN GIOCO DIVENTATO VIRALE CHE CONSISTE NELL'EVITARE DI SENTIRE "LAST CHRISTMAS" DALL'1 AL 24 DICEMBRE - UNA SFIDA FACILE SOLO ALL'APPARENZA, VISTO CHE IL TORMENTONE VIENE SPARATO A VOLUME ALTO DA TUTTI I NEGOZI, RADIO E CHI PIU' NE HA PIU' NE METTA, DURANTE IL PERIODO NATALIZIO - LA PENA PER CHI PERDE LA SFIDA È… - VIDEO

Avete mai sognato di sfuggire alla canzone più odiata e amata del Natale? Se la risposta è sì, allora il Whamageddon fa per voi, un gioco che sta spopolando sui social network e che ha come protagonista la celebre canzone Last Christmas degli Wham!. […] Il Whamageddon consiste nel cercare di evitare di sentire Last Christmas dall’1 al 24 dicembre. Una sfida che può sembrare facile, ma che si rivela spesso un'ardua impresa[…]

Se per caso vi capita di incappare nella melodia o nella voce di George Michael, siete fuori dal gioco e dovete annunciare la vostra sconfitta con l’hashtag #Whamageddon sui vostri profili social. Inoltre, la pena per la sconfitta è la cosiddetta "Whamhalla", un luogo immaginario dove i perdenti vengono inviati simbolicamente, costretti a riflettere sulle proprie debolezze natalizie. Però le regole del gioco, che si possono leggere sul sito ufficiale, ricordano che va presa in considerazione solo la versione originale del brano, quindi è assolutamente possibile ascoltare remix e cover.

[…] Il gioco è nato nel 2010 su un forum online dedicato ai videogiochi di corse, sotto il nome di “GTPlanet vs. Wham! - Last Christmas”. Nel 2016 è stata creata una pagina Facebook per Whamageddon, da allora, ha guadagnato sempre più popolarità, […] Il Whamageddon è un modo divertente e ironico di celebrare il Natale e di rendere omaggio a una delle canzoni più amate della storia della musica. Il sito ufficiale del gioco precisa infatti che non si tratta di una forma di disprezzo verso gli Wham!, ma di un tributo alla loro capacità di creare un brano così iconico e irresistibile.

