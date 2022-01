BRUNO GIURATO RISPONDE A DARIO SALVATORI: “SIAMO D’ACCORDO SUL FATTO CHE IL GRUPPO ROMANO È ‘NON INNOVATIVO, MA DERIVATIVO’, E SU TANTO ALTRO. NON SIAMO D’ACCORDO SUL FATTO CHE PER ESSERE INTERNAZIONALI O, COME DICE SALVATORI, ‘MODERNI’, SI DEBBA PER FORZA GUARDARE FUORI, CANTARE IN INGLESE, ESSERE PROVINCIALI. USCIAMO DALLA NICCHIA DEI COLTI E ANDIAMO SUL POP DANZERINO D’OGNI TEMPO: PEREZ PRADO È IN INGLESE? “MADAN” DI SALIF KEITÀ È IN INGLESE? GANGNAM STYLE È IN INGLESE? PANJABI MC È INGLESE MA È IN INGLESE?

1 - I MANESKIN SONO DEI PROVINCIALI O SOLO DEI GRAN FURBONI? – DARIO SALVATORI: “SUL “DOMANI” BRUNO GIURATO AFFRONTA IL PROVINCIALISMO ITALIANO DI CERTI GRUPPI E CANTANTI, PARTENDO DAL FENOMENO DEL MOMENTO, I MANESKIN..."

BRUNO GIURATO

2 - RISPOSTA DI BRUNO GIURATO ALL’ARTICOLO DI DARIO SALVATORI

Leggo l’articolo di Dario Salvatori su Dago che risponde al mio sui Maneskin, su Domani. Posto che i Maneskin rappresentano, al più, le fettuccine Alfredo del pop internazionale, vale a dire qualcosa di percepito come italiano e che invece è inventato, aggiungerei un paio di cose (con rispetto per Alfredo alla Scrofa).

Siamo d’accordo, Salvatori e io, sul fatto che il gruppo romano è “non innovativo, ma derivativo”, e su tanto altro. Non siamo d’accordo sul fatto che per essere internazionali o, come dice Salvatori, “moderni”, si debba per forza guardare fuori, cantare in inglese, essere provinciali.

Camaron de la Isla, Tom Jobim, Compay Segundo, Fela Kuti, Nusrat Fateh Ali Khan, ecc ecc ecc cantavano in inglese? Usciamo dalla nicchia dei colti e andiamo sul pop danzerino d’ogni tempo: Perez Prado è in inglese? “Madan” di Salif Keità è in inglese? Il reggaeton è in inglese? Gangnam style è in inglese? Panjabi MC è Inglese ma è in inglese?

Cambiamo arte. Il cinema italiano ha influenzato il cinema mondiale, con Fellini, con Sergio Leone, ecc ecc. La musica italiana, pare, non ha cambiato un apostrofo del pop mondiale.

Tarantino si ispira a Leone e, pure, ai b-movie italiani, ma non saprei citare un solo musicista anglosassone che si ispiri a una qualche italicità, a parte, qua e là, il coltissimo genialissimo cattivissimo Mike Patton. Bowie apprezzava Anima Latina di Battisti?

Mah, in Bowie non si sente Battisti. David Byrne apprezza De Andrè? Si, ma in Byrne non c’è De Andrè. Magari la dance italiana degli anni 80 avrà ispirato qualcuno. Forse. Vogliamo spolverare Nick La Rocca, Joe Venuti, Eddie Lang (al secolo Salvatore Massaro)? Su, via. Nell’insieme c'è poco da dire: siamo pro-vin-cia.

E alla fine mi interessava non tanto parlare dei Maneskin, ma raccontare il momento preciso (1954-1955) in cui la musica popolare italiana è apparsa all'industria culturale, per scivolare subito nell'irrilevanza.

Piccoli brividi da cold case, visti attraverso i documenti. A proposito di documenti: nell'articolo di Salvatori c'è un errore: si dice che negli anni ‘50 Lomax girò per l’italia in compagnia del padre.

Poco verosimile, visto che John Lomax, padre di Alan, era morto nel ‘48. Alan, semmai era in compagnia del padre dell’etnomuscologia italiana, Diego Carpitella. Lomax e Carpitella, a corto di finanziamenti, giravano su un pullmino Vw e dormivano nei pagliai. La musica popolare italiana -concordo con Salvatori- è rimasta nel pagliaio: se oggi pensiamo al popolare vengono in mente sagre della castagna.

L’onda “etnica” delle notti della Taranta non ha mai sfondato davvero all’estero. Esattamente per i motivi che ho cercato di spiegare: radici zappate via. Perfino i musicisti dell’etno italiano, spesso, conoscono poco la propria tradizione.

Esempio: in Calabria si pensa che fare musica popolare significhi prendere in mano una chitarra acustica, cominciare con un accordo in minore, mettersi dei costumi d’epoca, gorgheggiare tipo baritono d’opera, quando nella tradizione “roots” calabrese la chitarra acustica è quasi inesistente, i pezzi in minore sono rarissimi, le voci sono strozzate e acute, e almeno dall’Ottocento, nessun sano di mente ha mai indossato un costume per cantare e suonare. Come si vede siamo nel vuoto storico-rappresentativo.

Pura oleografia da gruppo folkloristico. L’alternativa possibile, pare, sono le fettuccine Alfredo. Che sono, va da sé, buone. Sono oleografia anche quelle, si possono chiamare “fecciuccini alfregiou” secondo la fonetica anglosassone. Ma almeno si mangiano. Ecco, pure i Maneskin sono edibilissimi.

Bruno Giurato

