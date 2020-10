LA BUONA “NOVELLA” - ADUA HORROR PICTURE SHOW AL "GRANDE FRATELLO VIP": IL BACIO SAFFICO CON DAYANE MELLO E ZORZI SCHERZANDO LA DEFINISCE LESBICA, SCATENANDO LA RABBIA DI MATILDE BRANDI: “MA PURE TE BASTA, SONO 20 GIORNI CHE ROMPI IL CAZZO” – NON C’E’ PACE PER MASSIMILIANO MORRA: LE VOCI SU UNA STORIA CON UN FARMACISTA – VIDEO

Ivan Rota per Novella 2000 – www.novella2000.it

adua del vesco dayane mello

"Se potessi parlare smuoverei l’apocalisse ma non posso parlarne perché c’è una lettera dietro” così ha detto Adua Del Vesco. Pensavamo avesse parlato anche troppo, invece potrebbe riservarci ancora sorprese. Dopo il sale miracoloso e l’acqua santa di Valeria Marini e Pamela Prati e le macumbe di Fernanda Lessa, continua il percorso esoterico con l’ “Adua horror picture show “ al Grande Fratello Vip.

Agli albori del GF Vip. Con l’ex (finto) fidanzato Massimiliano Morra aveva gettato le basi per una fiction con fughe nella notte da ville sperdute nella campagna e personaggi dai nomi satanici, ma ieri sera è stata Dayane Mello a dare il meglio di sé. La modella brasiliana ha detto che lei e la Del Vesco sono due streghe, Adua si é dissociata dicendo di essere cattolica. In ogni caso, ora si ritorna a parlare di una setta fondata da un noto regista televisivo e da alcuni suoi collaboratori che spargono sale....

adua del vesco

Ieri una pagina da 2 milioni e mezzo di utenti ha pubblicato il video di un tizio (ha 25 000 follower) che fa la pipì su una foto di Selvaggia Lucarelli alla stazione di Torino offrendo 2000 euro a chi l’avrebbe taggata più volte. (arrivati circa 20 000 tag col di lei nome). No comment

Ma sono così importanti i gusti sessuali? Al Grande Fratello ormai si “sfruculia” nei letti degli altri. Dopo Gabriel Garko e Massimiliano Morra. a chi poteva toccare? Matilde Brandi ha avuto un acceso scontro con Tommaso Zorzi. Il motivo della “sbroccamento” della ballerina è una battuta dell’influencer sulla presunta omosessualità di Adua Del Vesco. In particolare, Matilde ha accusato Zorzi di aver fatto trapelare il pettegolezzo durante una chiacchierata con Maria Teresa Ruta.

adua del vesco

Il ragazzo ha poi ribattuto: “Stai scherzando? Lesbica? Abbiamo detto che siamo a Beautiful, era una telenovela, ne verrà una dietro l’altra. Però era solo una battuta”. La Brandi però non ha accettato l’ironia di Zorzi e ha urlato: “Ma pure te basta, hai rotto!”.“

Non c’è pace per Massimiliano Morra, il gieffino non riesce a star sereno all’interno della casa del Grande Fratello VIP. È ormai considerato da gay e le voci non si arrestano neanche fuori dalla casa di Cinecittà. A svelare un segreto probabile dell’attore é la blogger esperta di gossip Deianira Marzano spesso ospite di Barbara D’Urso, che parla di una relazione passata di Massimiliano Morra.

ADUA DEL VESCO

Dice di sapere per certo che l’attore è stato con un farmacista che lavora anche nel mondo dello spettacolo e ha iniziato a raccontare il tutto su Instagram. Dice che il farmacista per Morra aveva lasciato la famiglia e che nel paese dove abitavano, oggi ancora tutti parlano della loro relazione.

tommaso zorzi al grande fratello vip 3

L’amore per gli orologi del Principe William gli è stato trasferito da sua madre, Lady Diana,quando lui era solo un ragazzino e lei gli regalò un prezioso Cartier. Dopo la morte, i figli hanno avuto la possibilità di entrare in possesso di una parte dalla sua collezione di gioielli come ricordo, e lui ha richiesto l’orologio d’oro Cartier “Tank Française” che ora la moglie Kate Middletone sfoggia al polso nelle occasioni ufficiali anche se é un modello da uomo.

tommaso zorzi al grande fratello vip 1

Uno scarto di pochissimi voti, ma decisivi per la vittoria di Adua Del Vesco. Ma qualcosa ha sollevato le polemiche del web.Si notava già da qualche giorno, che c’era un’affluenza di voti maggiore. Un pubblico spagnolo a favore di Adua procacciava voti. Secondo il regolamento, i voti possono arrivare solo da maggiorenni residente in Italia. La svalvolata Franceska Pepe, eliminata lunedì, ritornerà venerdì nella casa?

gabriel garko e adua del vesco

“Visto che tutti si confessano e dicono cose, ho un nuovo grandissimo amore. Lo amo tanto tanto tanto. Solamente che è tanto più giovane di me, più di 20 anni. Si chiama Enrico. Oggi non ve lo presento, magari domani. Vediamo se è d’accordo anche lui.Vediamo se avrò il coraggio di postare questo”.Ecco, si mette anche Ivana Spagna... L’ispettore D’urso sará già sulle tracce di Enrico? Busta choc a Live non é la d’ Urso?

Successo per la sfilata di Lidia Cardinale, stilista molto amata a Dubai, nel salone degli affreschi dell Società Umanitaria davanti a una platea di selezionati clienti. Protagonista della collezione che è stata trasmessa in diretta streaming con gli Emirati Arabi e il Bahrain anche la meravigliosa top model russa Ludmila Voronkina, moglie del grande imprenditore Giovanni Bozzetti, fondatore e presidente della efg Consulting è presidente del CDA di Amberthesys spa.

gabriel garko e adua del vesco 4

Mara Venier potrebbe affiancare Carlo Conti alla conduzione de Lo Zecchino d’Oro 2020. Dopo il volontario addio alla Rai di Lorella Cuccarini, data in pole per assumere la guida della manifestazione, sono affiorati diversi nomi, tra cui anche la suggestiva ipotesi di Lui e Sofi, noti come i Me contro Te

Sacro e profano. A 42 anni posó per Playboy e ora la leggenda del (non solo) country Dolly Parton potrebbe tornare a farlo: “Potrei posare per Playboy, ne abbiamo già parlato e se é una cosa di buon gusto, si puó fare”, ha dichiarato. Intanto é uscito nei negozi il suo nuovo disco natalizio...

