Ivan Rota per Novella 2000 – www.novella200.it

fedez jennifer aniston

Cantautore spagnolo nominato ai Latin Grammy Awards nel 2019 per il disco “Prometo”, il bellissimo Pablo Alborán ha fatto coming out sui social. Un video di 200 secondi in cui Pablo, per celebrare il Pride Month, ha candidamente rivelato di essere gay. Per lui i complimenti via Instagram del collega Ricky Martin: "Bravo, ragazzo coraggioso".

Parte il nuovo programma ‘ C’È TEMPO PER ‘ sul terzo tempo della vita con Beppe Convertini e Anna Falchi nel (quasi) nuovo ruolo di conduttrice come per primi avevamo scritto: dal 29 giugno al 4 settembre tutti i giorni dalle 9.50 su Rai 1.

elisabetta gregoraci

Si racconteranno le storie delle nostre nonne e dei nostri nonni che sono il patrimonio dell’umanità non solo per l’amore e l’affetto che regalano ,per i valori il bagaglio culturale e di esperienze che consegnano e sono la base solida economica di molte famiglie già prima dell’emergenza coronavirus infatti sostengono gran parte delle famiglie italiane.

“La musica dà ritmo alla vita, c’è per tutti una gran voglia di rinascere. Ogni donna ha dentro sé un’energia stellare che deve imparare a tirar fuori per fare ‘boom’. Questa è una canzone dedicata a tutti, ma in particolare alle donne che sanno sempre tirar fuori il meglio da ogni situazione e ciò le rende speciali e così meravigliosamente Donne Stellari!“.

elisabetta gregoraci 1

Così Valeria Marini ha presentato BOOM, singolo estivo scritto insieme a Giacomo Eva: uscirà con il ‘marchio’ di “Senza Veli Sulla Lingua”, associazione che si occupa di contrastare la violenza di genere, in tutte le sue forme e manifestazioni, offrendo una serie di servizi gratuiti alle vittime di violenza su tutto il territorio nazionale.

Prima di (ri)presentare "Battiti Live" e prima di entrare (pare) nella casa del "Grande Fratello Vip", Elisabetta Gregoraci diventa "filosofa" e i suoi aforismi su Instagram fanno facendo impazzire la rete. Eccone uno: "Ama la vita più della sua logica, solo allora ne capirai il senso". Ora tutta la rete ama la vita...

paola di benedetto

Tutti ricordano Alba Parietti nel film sexy "Il Macellaio" in cui, armata di parrucca nera si esibiva in scene molto calde, ma pochissimi l'hanno vista nello "scult" "Saint Tropez, Saint Tropez" in cui interpreta la spia Nicotera armata di pistola. Voleva essere una parodia di "Nikita". Voleva essere....

Una notizia di cui non si poteva fare a meno.Sono iniziati gli esami di maturità e tra gli studenti che li sosterranno c'é anche la54enne Manuela Villa, figlia dell'indimenticabile Claudio Villa.Da giovane frequentava l’Istituto Rossellini di Roma,ma scappò prima di entrare in aula: “Avevo la testa da un’altra parte, adesso voglio riprendermi quello che avevo lasciato, voglio rimettermi in gioco . Sono emozionata come tanti ragazzi, solo che io sono la vecchiaccia, sto vivendo l’ebrezza e la paura dell’esame, in una situazione paradossale, ma forte e unica”.

federico rossi paola di benedetto

Achille Lauro introduce il gettone nel suo pazzo jukebox e seleziona il tasto A1:" Bam bam twist" ed inizia un’estate anni ‘60 “Dal tramonto all’alba”. Un Achille Lauro tra richiami di atmosfere cinematografiche tra Tarantino e Scorsese, tra Vincent Vega e Henry Hill, con un twist per “Bravi ragazzi”, dai tratti pulp.In radio da domani, farà ballare tutta l'estate.

E' stato detto che Paola Di Benedetto, vincitrice dell'ultima edizione del "Grande Fratello Vip", avrebbe tradito il compagno Federico Rossi con un uomo sposato e che lui si sarebbe vendicato svelando tutto alla moglie dell’amante di Paola, dopodiché ha perdonato la fidanzata. A fare chiarezza in merito al pettegolezzo ci hanno pensato proprio Federico Rossi e Paola Di Benedetto. Tramite alcune Instagram Stories postate sul profilo della modella e influencer , i due ci hanno tenuto a precisare che le notizie sono false.Hanno commentato ridendo e nelle storie hanno scritto: “Che fantasia che hanno i giornali . Notizia non fake, di più”.

federico rossi paola di benedetto

Con nostro profondo rammarico,Karina Cascella, una delle opinioniste più esagitate dei salotti di Barbara D'Urso, ha deciso di abbandonare momentaneamente il piccolo schermo. La Cascella ha spiegato che ha preferito, quando è scoppiata la pandemia,non dare disponibilità per eventuali ospitate. “Gli ho detto (alla redazione) che sarei rimasta a casa per tutelare la salute mia e della mia famiglia”, ha scritto la ragazza. Quanto riuscirà a stare lontana?

Fedez e Jennifer Aniston si scrivono sui social. Ma cosa si dice questa improbabile coppia? Il cantante ha detto:" Niente di che.Le ho spiegato che io e mia moglie siamo suoi fan e le abbiamo chiesto come andava li a Los Angeles, anche per via delle proteste.Interessarsi banalmente a ciò che succede dall'altra parte del mondo". Molto interessante...

federico rossi paola di benedetto

Emily Ratajkowski è senza dubbio una delle donne più amate e desiderate e i suoi nuovi scatti "hot" stanno facendo impazzire i fan. Per questo Emily Ratajkowski è una delle star più note e seguite sui social network, sul suo profilo Instagram vanta più di ventisei milioni di follower. Da circa due anni è sposata con il produttore cinematografico Sebastian Bear-McClard, sono convolati a nozze nel 2018, senza concedere esclusive e senza la presenza dei paparazzi.

Sossio Aruta, concorrente dell'ultimo "Grande Fratello Vip" vuole tornare nella casa e via social lo ha chiesto al conduttore Alfonso Signorini. Aruta dice che. essendo entrato per ultimo, non ha avuto modo si parlare di se. Ma cosa avrà da raccontare di così interessante?

paola di benedetto

Si dice che nella nuova edizione di Temptation Island dovrebbero esserci solo coppie non famose,ma c’è chi assicura che la nuova edizione del programma dovrebbe essere un mix tra la versione Nip e Vip. Pare che una delle coppie protagoniste dovrebbe essere quella formata dal giovane Nicola Vivarelli, in arte Sirius, , e l'inossidabile Gemma Galgani...

La famosa imprenditrice ha coccolato per tanto tempo il non più giovane attore ed é riuscita nei suoi intenti, ma sul più bello lui é scappato. La signora (che ha a che fare con il cocktail che deve James Bond) nasconde un piccolo grande segreto...

anna falchi

