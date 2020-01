LA BUONA “NOVELLA” – CHI È LA BIONDA E CONOSCIUTISSIMA IMPRENDITRICE CHE, AL COMPLEANNO DELLA SUA PIÙ CARA AMICA, DOPO DIVERSI BICCHIERI DI TROPPO, HA CANDIDAMENTE ESCLAMATO: "MI FAREI ANCHE SUBITO SUO MARITO"? – LADY GAGA RITROVA L’AMORE – IL CAPODANNO DA PAURA PER L’EX GIEFFINA ROBERTA BETA – ELENA MORALI, DA SEI ANNI FIDANZATA CON “SCINTILLA”, HA FINALMENTE AMMESSO DI AVER AVUTO UNA RELAZIONE IN CONTEMPORANEA CON…

Ivan Rota per “Novella 2000”

daniele di lorenzo elena morali 8

Dopo aver negato per mesi e mesi, la showgirl Elena Morali ,che sta da sei anni con il comico Scintilla, ha finalmente ammesso di aver avuto una relazione in contemporanea con il produttore Daniele Di Lorenzo, in pratica una "poliamorosa", Ora dice che li ha lasciati entrambi, di essere single e di voler pensare a sé stessa.

elena morali e scintilla

---

lady gaga

Sembra che Lady Gaga abbia ritrovato l’amore.La popstar ha infatti passato la notte di San Silvestro avvinghiata a un uomo misterioso, come riportato da Just Jared, secondo cui i due non si sarebbero mai lasciati la mano. Allo scoccare della mezzanotte, come dimostrato dal video in testa al post, i due si sono baciati. Insomma, Ma chi sarà mai il fortunato?

meme lady gaga e bradley cooper 3

----

alessandro borghi foto di bacco (3)

Gli attori Alessandro Borghi, Andrea Bosca, Riccardo Mandolini, i cantanti Matteo Bocelli, Francesco Motta e Ghali, Giorgio Armani, il presidente di Gucci Marco Bizzarri, il regista Davide Livermore, il ct della Nazionale Roberto Mancini, lo skipper di Luna rossa Max Sirena, il velocista Filippo Tortu, il tennista Matteo Berrettini, imprenditori visionari come Nerio Alessandri, Federico Marchetti, Matteo Marzotto, Francesco Micheli, Vincenzo Novari e Marco Voena.

francesco motta foto di bacco

L’attesa lista dei Best Dressed Men 2020, scelti dal direttore di GQ Giovanni Audiffredi, e premiati come uomini più eleganti d’Italia a 360 gradi, per meriti, idee, traguardi raggiunti, etica ed estetica, è uno dei pezzi forti del numero di Gennaio di GQ Italia che porta in edicola la sua Fashion Issue.I Best Dressed Men verranno premiati in una serata evento esclusivissima il 10 gennaio a Milano in apertura della Moda Uomo Milano, ricevendo per award un vaso di Venini con incisa le menzione di GQ.

michele cucuzza per terra

----

michele cucuzza dorme

Michele Cucuzza è il piu' singolare personaggio della tv italiana, perchè sa fare un po' tutto. Ha appena pubblicato il suo libro, "Fuori dalle bolle" (Armando Curcio Editore), fa convegni, scrive libri, dirige quotidiani, pubblica, va in tv come opinionista, è un uomo di informazione pluripremiato che ha condotto tg e presentato trasmissioni di attualità, accetta ora la sfida più popolare e probabilmente a rischio che oggi fornisca la tv italiana: rimanere sotto le telecamere del Grande Fratello Vip . Riuscirà il nostro Michele a resistere all'umanità più disparata che troverà all'interno della Casa? . "Si', accetto proprio la sfida, E speriamo che me la cavo"

----

elena morali e scintilla

Mano nella mano in spiaggia a Miami, una tappa del loro viaggio on the road: la coppia ha annunciato l'arrivo di un bambino e il pancino dell'attrice cresce incredibilmente tanto che amici vicini alla coppia dicono si tratti di due gemelli...

Chi è la bionda e conosciutissima imprenditrice che, arrivata al compleanno della sua più cara amica, dopo diversi bicchieri di troppo, ha candidamente esclamato: "Mi farei anche subito suo marito" tra l'imbarazzo di alcuni convenuti? L'amicizia tra le due donne è finita....

elena morali e scintilla

----

Party di inizio anno dal Conte Zanotti Cavazzoni.All’ombra della Madonnina presso la residenza milanese del Conte Francesco Zanotti Cavazzoni si e’ tenuto il party Christmas in love.

Gli ospiti internazionali si sono ritrovati per celebrare il tema dell’amicizia, dell’amore e della musica grazie alla colonna sonora musicale dei DanceFloor Motel che hanno suonato live jazz and soul music creando un’atmosfera magica.

----

michele cucuzza foto di bacco

Numerosissimi e felici, gli ospiti hanno partecipato generosamente al tradizionale appuntamento a favore della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Sezione di Milano che festeggerà presto il reparto degenza e cuccioli del Rifugio di Segrate a cui era dedicata la raccolta fondi. SPARKLING VIP torna nella sua location d’origine, grazie a Daniela Bertazzoni, presso il ristorante Caruso del prestigioso Grand Hotel et de Milan, nel cuore di Milano. E ancora, feste di capodanno, l’omaggio a Fellini e eventi

---

alessandra repini e vittorio grigolo – compleanno di morgan

Partita doppia..Prima ha festeggiato all'Hotel Bulcari a Milano il compleanno di Morgan, con Tony Renis, Alba Parietti e il tenore Vittorio Grigolo, poi il Cenacolo Artom si é trasferito a Courmayeur. Qui Claudio Cecchetto ha raccontato di sè e dei talenti lanciati. Patrizia Sandretto Re Rebaudengo ha illustrato i progetti della Fondazione Sandretto e Alba Parietti ha parlato della sua vita.

----

arturo artom, alessandra repini, morgan – compleanno di morgan alba parietti, arturo artom,giovanna dossena, grazia lamera – compleanno di morgan

Il 20 gennaio del 1920, ormai 100 anni fa, nasceva a Rimini il grande Federico Fellini. Regista, sceneggiatore, fumettista e scrittore italiano, è considerato uno dei maggiori nomi della storia del cinema mondiale. Il 20 gennaio del 1920, ormai 100 anni fa, nasceva a Rimini il grande Federico Fellini . Regista, sceneggiatore, fumettista e scrittore italiano, è considerato uno dei maggiori nomi della storia del cinema mondiale. Nell'arco di quasi quarant'anni, da Lo sceicco bianco del 1952 a La voce della Luna del 1990, ha collezionato 4 Oscar per la categoria "miglior film straniero", esattamente per La strada, Le notti di Cabiria, 8½ e Amarcord , mentre nel 1993 gli è stato conferito quello alla carriera. I titoli dei suoi più celebri film, tra cui anche I vitelloni , La dolce vita e Roma , sono diventati famosi in tutto il mondo.

roberta beta 2

----

Un Capodanno da paura per l'ex gieffina Roberta Beta, dato che proprio quel giorno è stata truffata da un falso affittuario . Lo ha raccontato al Corriere del Veneto.“Diversi giorni fa individuo questa bella villa su Booking.com, prendo contatti con la persona che se ne occupa per accordarmi per l’affitto. Seguo tutta la procedura del caso, bonifico di acconto compreso e lunedì sera ci mettiamo in viaggio. Una coppia di amici che doveva trascorrere le feste con noi arriva prima a Cortina e recatisi nel luogo dove doveva esserci la villa non trova nulla.

roberta beta 3

Mi allertano e cerco di contattare il responsabile .Di fronte a tanta vaghezza mi insospettisco e comincio ad incalzarlo, ma lui e sempre più vago. Fino a quando non sparisce del tutto, non prima di essersi sincerato se noi avessimo effettuato il bonifico. Poi più nulla, telefono muto. Mi sono fidata perché Booking.com risulta essere uno dei migliori siti di questo genere, ma di fronte alla mia segnalazione si è limitato a rispondere con un messaggio che mi offriva aiuto per cercare un’altra sistemazione. Che ho trovato solo grazie all’intervento della mia amica Maddalena Meyneri, organizzatrice di Cortinametraggio. Sono molto amareggiata e voglio andare fino in fondo. Questa persona che ha truffato me appare molte volte su internet. Credo che vada fermata con tutti i mezzi a disposizione”.

alessandra repini, alba parietti, arturo artom, morgan – compleanno di morgan

----

compleanno di morgan

Come da tradizione, anche quest’anno,all’hotel Principe di Savoia, grazie all’interessamento di Daniela Javarone, si è svolta la Befana del clochard. L’hotel più prestigioso di Milano ha ospitato nel suo salone principale 200 senzatetto, che hanno mangiato i piatti cucinati per loro da Christian Garcia, chef personale del Principe Alberto di Monaco, venuto apposta dal Principato. Con diversi studenti, a servire con la pettorina dei City Angels, anche vari personaggi istituzionali, tra cui il Viceministro Stefano Buffagni, la Vicesindaco di Milano, Anna Scavuzzo, gli assessori regionali Stefano Bolognini, Riccardo De Corato e Giulio Gallera; il Provveditore agli studi, Marco Bussetti; e il magistrato Alberto Nobili. Tra i volti noti, i cantautori Marco Ligabue, Ivana Spagna,gli attori Enrico Beruschi, Stefano Chiodaroli, Maurizio Colombi e Beppe Convertini.

befana del clochard lady gaga befana del clochard 3

----

roberta beta befana del clochard 4 marina la rosa roberta beta elena morali 16 elena morali 17 francesco e roberta beta roberta beta cristian marazziti roberta beta befana del clochard 1 cenacolo artom per morgan –compleanno di morgan lady gaga 3 elena morali e scintilla elena morali 5 lady gaga 3 lady gaga bradley cooper a star is born lady gaga 1 lady gaga 2 befana del clochard 2

Un dinner tutto a base di cucina alla romana, tra maccheroni alla matriciana e arrosto al pistacchio, hanno deliziato gli ospiti presenti al noto ristorante in via di S.Basilio; Accolti dai direttori Shahed e Roky sono arrivati per primi gli attori Mario Ermito e Andrea Preti, Antonietta Di Vizia in abito rosso accompagnata dal compagno, il presentatore Tv Anthony Peth e la conduttrice del Tg5 Simona Brachetti e poi ancora di Vittorio Hamarz Vasfi, Angelo Costabile e Simone Surace. In splendida forma l’attrice comica Barbara Foria con lo stilista Mario Orfei, i tronisti Mariano Catanzaro e Gianluca Tornese raggiunti poi da Samuele Mecucci e Ferdinando Giordano. Reduci dal musical Aladin sono approdati Francesco De Simone, Emanuela Rei,Renato Crudo e Cristina Da Villanova. Durante la cena fra una gag e l’altra gli ospiti si sono divertiti ad ascoltare la voce di Thomas Grazioso, concludendo la serata con una torta alla vaniglia e tante candeline.

roberta beta1 ELENA MORALI elena morali lady gaga 2

elena morali 4