Ivan Rota per Novella 2000-www.novella2000.it

Tremendo confronto in diretta tv tra Asia Argento e Pietro Senaldi. "Devi stare zitto! Hai rotto le p..., ti meno. Ti metto il tacco in bocca come in un film di Dario Argento", ha detto l'attrice. "Tu sei una donna violenta", ha risposto il direttore di Libero. "Tu sei violento dentro, hai un'anima sporca per come vedi le donne. E' uno schifo", ha terminato Asia Argento. Questo a “Non é l’Arena”.

Ma chi ci crede? Elena Morali è stata ospite a Live Non è la D’Urso per raccontare un presunto tradimento che ha dovuto subire da parte del suo fidanzato Luigi Favoloso, ex di Nina Moric. La ragazza ha confessato di aver messo sette telecamere (una in un orso di peluche) in tutta la casa perchè sospettava qualcosa di strano. Ecco allora entrare il fidanzato con Paola Caruso che ha dichiarato di essere andata per vedere il colore del nuovo armadio in modo di poter fare un regalo in tinta a Elena, sua amica. Strano il tutto, in molti dubitano. La Morali gelosa, una ragazza che pare abbia avuto più fidanzati comtemporaneamente?

Cristiano Malgioglio con i baffi al GF VIP. Il cantautore ha detto che gli sembra di stare diventando etero in quanto durante il suo ultimo viaggio a trovare il suo fidanzato turco si é invece innamorato di una turca.

Nel giorno di San Valentino tutti hanno contribuito a condividere l’amore sui social con foto e frasi romantiche. Non si é tirato indietro un ex di Tommaso Zorzi. Oggi, si ritrova al centro di alcune polemiche Marco Ferrero, in arte Iconize, che nel giorno di San Valentino ha pubblicato il bacio con l’ex fidanzato Tommaso Zorzi. Pochi minuti dopo, però, ci ha ripensaTo e ha rimosso il post.

Mr Rain smentisce la liason con Elisabetta Gregoraci:”Ricordo che ero in studio, mi ha chiamato mia mamma urlando: ‘Ma cosa hai fatto? Sei in copertina su Chi’, Pensavo stesse scherzando e invece mi ha mandato lo screenshot della copertina. Mi sono ritrovato in una bolla di gossip senza aver fatto nulla. Elisabetta l’ho conosciuta due anni fa a ‘Battiti Live’ è una mia fan e sa tutte le mie canzoni a memoria. Mi sta molto simpatica ma non c’è stato nulla. Sono fidanzato e per lei è stata una settimana piuttosto dura. Non ho voluto parlarne quando è uscita questa notizia per non creare più scalpore.“

Topi nella casa del GF vip: vari episodi erano già capitati all’interno del programma (vedi Patrizia De Blanck) ma, nonostante le denunce e i vari accorgimenti, pare che il problema non sia ancora stato risolto. L’ultimo avvistamento riguarda proprio Tommaso Zorzi. L’influencer, infatti, in precedenza aveva elencato tutti i difetti presenti all’interno della casa e ora un bel topino é arrivato a fargli compagnia.

In calo le quotazioni di Dayane Mello al GF Vip a causa dell’ attacco a Stefania Orlando. La modella ha insistito a attaccare la Orlando sulla sua non più verde etá dicendo anche che quella del reality é la sua ultima chance. Gli internauti non hanno reagito bene a questa mancanza di tatto.

Continua la saga degli Zenga, una vera e propria “Zengasty”. Elvira Carfagna , prima moglie di Zenga,a Live non é la d’Urso, ha candidamente dichiarato che ha scoperto il tradimento del marito con Roberta Termali, dopo la telefonata di un’amica che la avvisava di recarsi nello studio televisivo dove il marito e la Termali presentavano un programma. Colti sul fatto in diretta.

Quante sorprese questa Rosalinda Cannavó, alias Adua Del Vesco. Dopo aver parlato di ex, malattia e sette ora é caduta tra le braccia di Andrea Zenga. Si é solo dispiaciuta per il fatto che, sul più bello, i coinquilini della casa del GF Vip siano piombati in camera da letto.

Sono arrivati i 69 anni di Claudio Simonetti.

Compositore e musicista internazionale, figlio di Enrico Simonetti, Claudio è conosciuto al grande pubblico soprattutto per aver composto molte colonne sonore di pellicole italiane e americane, tra cui gli indimenticabili successi per i film di Dario Argento,Ha scritto colonne sonore anche per George A. Romero, Ruggero Deodato, Sergio Martino, Lucio Fulci, Lamberto Bava, Castellano & Pipolo e Salvatore Samperi. Fondatore del gruppo progressive rock Goblin, in una villa alle porte di Roma festeggerà con un concerto live per i suoi fan sparsi per il mondo attraverso una diretta facebook (Claudio Simonetti III) ed instagram (claudiosimonettisgoblin).

“La cacciatrice di narcisi”, libro sul narcisismo perverso di Alba Parietti e’ alla terza ristampa. Sta riscuotendo un grosso successo soprattutto sul passa parola, ha ricevuto parecchie elogi , anche Da esperti del settore. Un libro fruibile a tutte le donne, ma con istruzioni per l’uso del narciso, molto dettagliate, quasi un trattato di psicologia Su soggetti a rischio.fornisce attraverso racconti della sua vita, aneddoti situazioni che la accumunano alle altre donne, come vittima dei narcisisti, gli strumenti per potersi difendere. Vengono fatti però solo i nomi di quelli che fanno bella figura . Peccato perché se già il libro ha venduto con i nomi che sono circolati, sarebbe stato un bestseller

