LA CANNES DEI GIUSTI – CHI VINCE IL FESTIVAL? LA PALMA D'ORO E I PREMI PIÙ IMPORTANTI SE LI GIOCANO "EMILIA PEREZ", IL MUSICAL TRANS CRIME DI JACQUES AUDIARD, "THE SEED OF THE SACRED FIG", IL RITRATTO DI FAMIGLIA NELL'IRAN PATRIARCALE DI MAHMMOUD RASOULUF, "ANORA", LA COMMEDIA SCATENATA DELL'OLIGARCA RUSSO DI SEAN BAKER E "THE SUBSTANCE", L'EVA CONTRO EVA DI UNA STAR IN DECLINO CONTRO UNA SE STESSA GIOVANE DI CORALIE FARLEAT – I QUATTRO REGISTI SONO STATO RICHIAMATI

Marco Giusti per Dagospia

emilia perez

È così. A Cannes la Palma d'oro e i premi più importanti se li giocano "Emilia Perez", il musical trans crime in salsa messicana di Jacques Audiard, "The Seed of the Sacred Fig", il ritratto di famiglia nell'Iran patriarcale di Mahmmoud Rasouluf, "Anora", la commedia scatenata con la escort e il figlio svalvolato dell'oligarca russo di Sean Baker e "The Substance", l'Eva contro Eva di una star in declino contro una se stessa giovane di Coralie Farleat con Demi Moore e Margaret Qualley. I quattro registi sono stato richiamati.

margaret qualley the substance demi moore the substance demi moore the substance

the seed of the sacred fig the seed of the sacred fig sean baker e il cast di anora a cannes 3 sean baker e il cast di anora a cannes 1 emilia perez