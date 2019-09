LE CAROTE FINITE IN TRAP - ''NUELA'' È GIÀ UNA STAR: ''L' HO FATTA SENTIRE A MIO FRATELLO E AI MIEI GENITORI, CHE NON CI HANNO CAPITO NIENTE. OGGI POSSO DIRE CHE NEL SUO NON SENSO HA AVUTO UN SENSO''. IL 16ENNE ROMANO RACCONTA COM'È NATA L'ISPIRAZIONE PER IL BRANO PIÙ AMATO DELLA SECONDA PUNTATA DI ''XFACTOR''

Ernesto Assante per “la Repubblica”

È nato l' 11 maggio del 2003, ha sedici anni, è iscritto al liceo "Lucrezio Caro" di Roma, si chiama Emanuele Crisanti, nome d' arte Nuela, da qualche giorno è anche l' autore e l' interprete di una delle canzoni più viste su You-Tube, Carote . L' ha presentata sul palco delle audizioni per la nuova edizione di X Factor (tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno HD e Now TV, puntate sempre on demand) riscuotendo un successo clamoroso. Pubblico in piedi, sì da tutti e quattro i giudici. Carote è un piccolo colpo di genio. Divertente, originale, dimostra che, pur se nel gruppo degli aspiranti artisti del talent di Sky, ci si può ancora non prendere sul serio e trattare la musica con intelligenza.

«Ho cominciato a cantare da piccolo, per divertimento », racconta oggi Emanuele, «mi piacciono i musical, la musica legata a qualcos' altro, a una performance, i video, la danza. Carote è la mia prima canzone, l' ho scritta due anni fa». È un brano più vicino alla trap che alla canzone d' autore, ben piantata nel solco di quell' arte che un tempo avremmo definito "demenziale" che ha avuto padri nobili negli Skiantos e per altri versi in Elio e le Storie Tese.

Un testo saggiamente insulso, nato in un momento di noia. «Ero in viaggio in Norvegia con la mia famiglia, mi stavo annoiando e mi sono detto: "ci provo". Ho preso un argomento a caso e sono capitate le carote, non saprei dire quale sia stata l' ispirazione. Ho messo in fila delle rime per vedere cosa succedeva. Poi, tornato a casa, ho aggiunto la base, la melodia, e un anno dopo l' ho pubblicata ».

Con semplicità Emanuele ha infilato una dopo l' altra le rime con "nipote", "banconote", "percuote", "omozigote", "cellule eucariote". Salvo spiazzare con un liberatorio "armadio". «Il testo è nato così e così è rimasto», continua, «scritto in dieci minuti. L' ho fatta sentire a mio fratello e ai miei genitori, che non ci hanno capito niente. Oggi posso dire che nel suo non senso ha avuto un senso».

Lo dimostra il successo dopo la performance a X Factor : due milioni e mezzo di clic in pochi giorni (e quasi quattrocentomila per un loop di 30 minuti dove la canzone viene costantemente ripetuta): «Un boom inaspettato. Ma a parte i numeri sui social, è cambiato tutto anche a scuola, mi hanno fatto i complimenti i professori. Mi aspettavo molti più commenti negativi, Carote può non piacere, invece in tutta Italia c' è chi la canticchia e sono contentissimo».

Emanuele è un ragazzo simpatico, a scuola i suoi video e le sue canzoni avevano già un certo successo, «tutte cose fatte da me nella mia cameretta con l' aiuto di mio fratello e qualche amico», autoproduzione come oggi fanno molti giovani che vogliono suonare o inventare qualcosa che funzioni online. A X Factor , Nuela ha passato per ora il primo scoglio delle selezioni. E poi? «Chi lo sa», conclude, «voglio finire la scuola e iscrivermi all' Università. Mi piacerebbe lavorare nell' intrattenimento. Niente di specifico. Vagare, sperimentare. Staremo a vedere».

