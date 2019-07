NON DITE A TRUMP CHE HUAWEI INVESTIRÀ 3,1 MILIARDI IN ITALIA NEI PROSSIMI ANNI – L’ANNUNCIO DEL CEO DI HUAWEI ITALIA THOMAS MIAO: “DA ADESSO IN POI ITALIA E CINA SARANNO PIÙ VICINI” (CHE NON SI CAPISCE SE È UN AUSPICIO O UNA MINACCIA) – “VOGLIO CHIEDERE REGOLE TRASPARENTI, EFFICIENTI E GIUSTE SUL GOLDEN POWER”