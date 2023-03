14 mar 2023 12:00

CARTA STRACCIATISSIMA – ANCHE A GENNAIO 2023 I QUOTIDIANI TRACOLLANO IN EDICOLA: I DATI HORROR SEGNANO UN MENO 12 PER CENTO RISPETTO ALLO STESSO MESE DELLO SCORSO ANNO – “BLITZQUOTIDIANO”: “SIAMO AL PELO DEL MILIONE. IL QUADRO È DESOLANTE. MA I GIORNALI DI FORTE OPINIONE NON SEMBRANO ESSERE PREMIATI DAI LETTORI. ‘LA VERITÀ’ PERDE, CALA ‘IL FATTO’, ‘REPUBBLICA’ PERDE IL 20%, E VENDE QUASI LA METÀ DEL ‘CORRIERE DELLA SERA’. NON C’È UNA TESTATA CHE REGGA IL CONFRONTO COL GENNAIO 2022, TRANNE…”