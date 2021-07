IL CARTONE ANIMATO SUL PRINCIPINO GEORGE FA INCAZZARE I SUOI SUDDITI – “THE PRINCE” RITRAE IL PICCOLO GEORGE ALLE PRESE CON LE TANTE FOLLIE DELLA ROYAL FAMILY – GLI INGLESI SUI SOCIAL SI SCAGLIANO CONTRO IL CREATORE DELLA SERIE: “I BAMBINI DEL DUCA E DELLA DUCHESSA DI CAMBRIDGE DEVONO ESSERE LASCIATI STARE. NON HANNO AVUTO LA SCELTA DI STARE O MENO NELLA VITA PUBBLICA” (MA SE PRENDONO I PRIVILEGI DEVONO SCIROPPARSI ANCHE LE ROGNE) - VIDEO

Da “Libero quotidiano”

the prince cartone hbo 4

Il principino George, protagonista suo malgrado di un cartone animato dell'americana Hbo, reagisce con la flemma inglese. Ma i suoi fan sono indignati per i dodici episodi di stampo apertamente satirico, dal titolo «The Prince», che ritraggono il piccolo George come un bimbo dalla lingua affilata alle prese con le tante follie e bizzarrie della real casa britannica.

Il creatore della serie, Gary Janetti, descrive il principino (che ha otto anni), come «insicuro e vulnerabile, ma anche pestifero e sarcastico». Sui social, a migliaia si sono scatenati affermando che «i bambini del duca e della duchessa di Cambridge devono essere lasciati stare», e che «George, Charlotte o Louis certo non hanno avuto la scelta di stare o meno nella vita pubblica».

the prince cartone hbo 10 the prince cartone hbo 8 the prince cartone hbo 3 the prince cartone hbo 6 the prince cartone hbo 7 the prince cartone hbo 9 the prince cartone hbo 5 the prince cartone hbo 1 the prince cartone hbo 2 the prince cartone hbo 11