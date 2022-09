1 - VENEZIA 2022: OLIVIA WILDE CERCA DI METTERE A TACERE I RUMORS SU FLORENCE PUGH E SHIA LABEOUF

Luca Scarselli per www.movieplayer.it

Olivia Wilde, durante la conferenza stampa che ha avuto luogo durante la giornata di oggi presso la Mostra del Cinema di Venezia 2022, ha provato a mettere a tacere le dicerie che circolano online a proposito di Florence Pugh, Shia LaBeouf e il suo nuovo film: Don't Worry Darling.

La Wilde e alcuni dei membri del cast del thriller psicologico, tra cui il suo fidanzato Harry Styles, Chris Pine e Gemma Chan, hanno partecipato a una conferenza stampa per la pellicola mentre Florence Pugh, secondo quanto riferito, sarà presente solo per la proiezione non risponderà a nessuna domanda sul tappeto rosso.

Secondo i tabloid la Pugh e la regista avrebbero litigato, rumor confermato anche dai messaggi e dagli audio diffusi da Shia LaBeouf. Quest'ultimo sostiene che, nonostante le affermazioni della Wilde relative al suo presunto licenziamento, quella di lasciare il progetto sia stata una sua decisione.

Olivia Wilde, durante la conferenza, ha dichiarato: "Florence è una forza della natura e siamo così grati che sia in grado di farcela stasera, considerando che è impegnata con le riprese di Dune. In quanto regista, so bene quanto sia spiacevole non avere un attore anche solo per un giorno, quindi le sono molto grata, e sono molto grata anche a Denis Villeneuve per averci aiutati, e siamo davvero entusiasti di poter celebrare il suo lavoro stasera".

"Tutti i pettegolezzi infiniti dei tabloid e tutto il rumore là fuori, voglio dire, Internet si autoalimenta.

Non sento il bisogno di contribuire", ha concluso la regista di Don't Worry Darling e, quando un altro giornalista ha cercato di chiedere informazioni sulle affermazioni fatte da LaBeouf, il moderatore della conferenza stampa l'ha zittito dicendo: "Penso che abbia già risposto a questa domanda".

2 - TUTTE LE STORIE E I GOSSIP SU DON’T WORRY DARLING, CON HARRY STYLES E FLORENCE PUGH

Roberta Cecchi per www.cosmopolitan.com

Don't worry darling ha iniziato a fare notizia fin dal primo momento in cui è stato annunciato e questo non solo perché sul set della pellicola è nato l’amore tra la regista Olivia Wilde e il protagonista Harry Styles, ma anche per i numerosi drammi che hanno accompagnato la produzione del film nel corso dei mesi.

Tra pettegolezzi, voci di corridoio, interviste sibilline e il gossip che vorrebbe Wilde e l'attrice protagonista Florence Pugh ai ferri corti c’è bisogno di fare un po' di ordine per comprendere meglio tutto quello che è successo (e che sta ancora succedendo) tra i vari protagonisti del film Don’t worry darling, che sarà presentato in anteprima alla Mostra Del Cinema Di Venezia 2022.

Gli antefatti su Don't worry darling

Sebbene la pellicola oggi abbia come protagonisti Florence Pugh e Harry Styles, in un primo momento Olivia Wilde aveva scelto Shia LaBeouf per il ruolo poi affidato al cantante di “As it was”.

9 dicembre 2021: Olivia e le scene di sesso nel film

Durante un’intervista con Vogue Wilde afferma di essersi lasciata ispirare da film molto sexy e sensuali come Attrazione fatale e Proposta indecente per la lavorazione di Don't worry darling.

«Continuavo a dirmi: “Perché non c'è più del buon sesso nei film?”», ha affermato Olivia che, con la sua pellicola, voleva che il pubblico «si rendesse conto di quanto raramente su vedano sul grande schermo “la fame” e il piacere femminile». Nel corso della chiacchierata la ex star di The O.C. ha anche svelato che Styles era stato inserito nella rosa dei candidati per il ruolo di Jack fin dal primo momento, solo che il tour del cantante inizialmente era in conflitto con il periodo in cui si sarebbero svolte le riprese.

21 luglio 2022: La mancata promozione di Florence

I primi sospetti in merito a una possibile querelle tra Wilde e Florence Pugh iniziano quando l’attrice 26enne pubblica dei post promozionali per l'uscita del suo nuovo film Oppenheimer lo stesso giorno in cui Olivia sponsorizza l’arrivo di Don't worry darling. Che si tratti semplicemente di un caso fortuito? Forse no.

30 luglio 2022: Il dramma sul set

Una fonte racconta a PageSix che Florence non era favorevole alla relazione tra Harry Styles e Olivia Wilde affermando che Pugh si sarebbe molto infastidita della relazione visto che all’epoca dei fatti la regista era ancora impegnata con Jason Sudeikis, poi diventato il suo "ex compagno". «Jason e i bambini (ovvero i due figli che Wilde ha avuto da Sudeikis) hanno fatto visita a Olivia sul set all'inizio delle riprese e penso che tutto questo abbia messo a disagio alcune persone», afferma l’insider.

16 agosto 2022: Florence parla di scene di sesso nel film

Durante un’intervista con Harper's Bazaar Florence Pugh afferma di non essere contenta del fatto che il film stia venendo etichettato come una “pellicola dalle scene spinte” facendo un velato riferimento alle dichiarazioni rilasciate qualche tempo prima da Olivia Wilde. «Non sono in questo settore per ridurre tutto alle sole scene di sesso. Ovviamente quando si assume la pop star più famosa del mondo si sa già che si va incontro a delle conversazioni di questo genere. Questo però non è ciò di cui parlerò poiché questo film è più di tutto un thriller e le persone che vi hanno preso parte sono migliori di così».

24 agosto 2022: Olivia afferma di aver licenziato LaBeouf

«Ammiro il suo lavoro ma il processo di LaBeouf non è stato favorevole all'etica che esigo nelle mie produzioni», afferma Olivia a Variety svelando per la prima volta i motivi che avrebbero portato al licenziamento dell'attore.

«Lui ha un processo che, in un certo senso, sembra richiedere un'energia combattiva e personalmente non credo che ciò favorisca le migliori prestazioni. Credo che creare un ambiente sicuro e di fiducia sia il modo migliore per convincere le persone a svolgere il proprio lavoro al meglio. In definitiva, la mia responsabilità è nei confronti della produzione e del cast, che devo proteggere. Quello era il mio lavoro», conclude poi la regista oggi fidanzata con Harry Styles.

26 agosto 2022: Shia accusa Olivia

Le affermazioni di Wilde scatenano la risposta di Shia, che condivide con Variety la sua corrispondenza con Olivia ai tempi in cui era ancora un membro ufficiale del cast di Don't worry darling.

Tra il materiale fortino da LeBeouf compare anche una copia della mail che l’attore ha inviato alla regista dopo la sua intervista a Variety, dove Shia scriveva: «Tu e io conosciamo entrambi i motivi della mia uscita dalla pellicola. Ho lasciato il tuo film perché io e i tuoi attori non riuscivamo a trovare il tempo per provare». Shia LeBeouf quindi non sarebbe stato licenziato da Olivia Wilde ma avrebbe deciso lui stesso di andarsene dal set poiché insoddisfatto per il modo in cui la regista stava gestendo la lavorazione della pellicola.

26 agosto 2022: Florence limiterà la sua presenza durante la promozione del film

Il sito The Wrap riporta che Florence limiterà la promozione di Don't worry darling a una sola apparizione, comparendo solo ed esclusivamente alla premiere che si svolgerà in occasione del Festival del Cinema di Venezia 2022. Che tutto questo sia a causa dei cattivi rapporti tra Florence Pugh e Olivia Wilde?

