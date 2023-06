CHE CAV DI FINE HA FATTO IL FILM DI PAOLO SORRENTINO SU BERLUSCONI? - "LORO", IL LUNGOMETRAGGIO IN DUE PARTI SULLA VITA DI B. (INTERPRETATO DA TONI SERVILLO) È USCITO NEL 2018 E DA ALLORA SE NE SONO PERSE LE TRACCE IN ITALIA - LE COPIE DIGITALI E FISICHE SONO DISPONIBILI ALL'ESTERO, MENTRE NEL NOSTRO PAESE IL FILM NON HA MAI AVUTO UNA MESSA IN ONDA IN CHIARO E NEMMENO UNA VERSIONE IN DVD - SARA' UN CASO CHE I DIRITTI APPARTENGANO A MEDIASET? - VIDEO

Più o meno cinque anni fa, tra la fine di aprile e l’inizio di maggio, arrivava nelle sale Loro, il film di Paolo Sorrentino su Silvio Berlusconi. Era diviso in due parti, e nella prima, quasi inaspettatamente, Berlusconi compariva solo verso la conclusione, di sfuggita. Per il resto del film, veniva appena nominato […]

Toni Servillo, interpretandolo, non solo era riuscito a rievocare una persona vera; ne aveva creato una sua versione, ed è di quella versione, poi, che si è parlato. […] Il Berlusconi di Sorrentino voleva far ridere i suoi ospiti, dimostrarsi brillante e accogliente; subiva profondamente il tradimento, e ci stava male. Malissimo.

[…] Loro usciva cinque anni fa, l’abbiamo detto; e da allora se ne sono perse le tracce. Nel Regno Unito e in altri paesi, è disponibile la copia digitale e fisica sulle maggiori piattaforme: è una versione differente rispetto a quella arrivate nelle sale italiane; non ci sono due parti, ma una sola e il racconto è completamente incentrato su Berlusconi. E nel nostro paese? Più volte, Loro è stato caricato su Mediaset Infinity, a pagamento, ma non ha mai avuto una messa in onda in chiaro.

E per quanto riguarda, invece, l’home video? E le versioni digitali? Che fine ha fatto Loro? I diritti non sono di Universal, che l’aveva portato al cinema, e non sono nemmeno tornati al produttore, Indigo. Sono, al contrario, di Mediaset. Non di Medusa. Secondo alcune fonti, non c’è mai stata una distribuzione digitale perché nessuna piattaforma ha chiesto una copia. Diverse realtà italiane, però, hanno confermato di aver mostrato chiaramente il loro interesse dopo l’uscita al cinema della versione internazionale. Il fatto che non ci siano né dvd né blu-ray è indubbiamente indicativo. Più che alla decisione che hanno preso terzi, viene da pensare all’intenzione di Mediaset. Poteva mandarlo in onda su – facciamo un esempio – Canale 5, eppure non l’ha fatto.

Dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, le richieste di poter vedere il film di Sorrentino sono aumentate, e i social, tra tweet, post, stories, ne sono una prova piuttosto evidente. A oggi, però, Loro resta ancora fuori commercio. L’unico modo per recuperarlo è comprare una delle copie inglesi (o di un altro paese); oppure aspettare di ritrovarlo su Infinity.

