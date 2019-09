CHE STALLONE! L’ATTORE CULT DI “ROCKY” E “RAMBO” FA IL TURISTA A ROMA E SCHERZA IN UNA GELATERIA MOSTRANDO IL SUO BICIPITE DI FERRO: "IL SEGRETO DELLA MIA FORZA E’ IL…” (SPOILER: NON SONO GLI SPINACI) - VIDEO - LA VISITA DI STALLONE ALL'ATELIER DELL'ARTISTA POP DICO'

Da repubblica.it

Niente spinaci per l'attore cult di Rocky e Rambo: il segreto della sua forza è il gelato. Sylvester Stallone, avvistato in centro Roma, ha improvvisato una piccola scenetta in una celebre gelateria della Capitale a due passi da Montecitorio. "Ora vi mostro il mio segreto" ha detto ai fan incuriositi mostrando il suo bicipite di ferro, per poi assaggiare l'"itallian ice cream" tra le risa e gli applausi dei presenti.

Da www.ilmessaggero.it

“Sly”, “Sly”, “Sly”, grida in coro un gruppo di americani che nel celebre e goloso ritrovo di piazza de’ Ricci si è imbattuto in una star a stelle e strisce: Sylvester Stallone, davvero in gran forma e in total black, con tanto di splendida moglie bionda, Jennifer Flavin, e la figlia Sophia Rose. Il gruppo glam, arrivato in limousine da un hotel deluxe di via del Babuino, non viene mollato un secondo da fan e amici che chiedono autografi, selfie e alla fine applaudono di cuore. Il dinner è a base di ottimi sfizi di pesce e si prolunga fino a tardi.

Poi, scortato da numerose guardie del corpo, il divo attraversa a sorpresa la strada ed entra nell’atelier dell’artista pop Dicò, in jeans e t-shirt nera, che già conosce. Perché Stallone, oltre al cinema, ha un'altra grande passione, quella della pittura. Tanto che, appena varcato l’antro d’artista, arricchito dai famosi Colossei al neon, le combustioni e i ritratti pop, si ferma ad illustrare alla famiglia il significato delle varie opere. Sembra a suo agio tra tele e sculture. Specialmente il robot in metallo che troneggia nella galleria e ricorda tanto un film di fantascienza, lo catalizza a lungo. Sly è colpito da tanta creatività.

