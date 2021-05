CHI CI MANDIAMO A VIALE MAZZINI? GEGIA! - SALGONO LE QUOTAZIONI DI UNA GRANDE ESPERTA DI TELEVISIONE: ELISABETTA RIPA, PRESIDENTE DI OPEN FIBER, EX DIRIGENTE DI TIM E GIÀ AD DI SPARKLE (MA LEI HA GIA' SMENTITO 15 GIORNI FA) - PER IL RUOLO DI AD LA SFIDA È INVECE INTERNA TRA PAOLO DEL BROCCO (RAI CINEMA), ROBERTO SERGIO (RADIORAI) E MARCELLO CIANNAMEA (DIRETTORE DISTRIBUZIONE)…

ELISABETTA RIPA

Da “Milano Finanza”

Il dossier Rai è caldo. Il rinnovo dei vertici -oggi rappresentati dal presidente Marcello Foa e dall' ad Fabrizio Salini- è sul tavolo del governo. E, come già evidenziato da MF-Milano Finanza lo schema che il premier Mario Draghi e il ministro dell' Economia Daniele Franco intendono applicare per il vertice della tv di Stato è quello già adottato ai tempi del tandem Anna Maria Tarantola e Luigi Gubitosi.

roberto sergio

Vale a dire alternanza di genere. Se, come fu con Tarantola tra il 2012 e il 2015, la presidente sarà donna, allora il successore di Salini sarà un uomo. Nella rosa dei papabili per la presidenza, oltre a Paola Severini Melograni, Simona Agnes e l' economista Alberto Quadrio Curzio, ora salgono le quotazioni di Elisabetta Ripa, presidente di Open Fiber, ex dirigente di Tim e già ad di Sparkle. Per il ruolo di ad la sfida è invece interna tra Paolo Del Brocco (Rai Cinema), Roberto Sergio (RadioRai) e Marcello Ciannamea (direttore Distribuzione).

Marcello Ciannamea del brocco