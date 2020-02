A CHI È DEDICATA “FAI RUMORE”? – IN MOLTI SOSPETTANO CHE LA CANZONE DI DIODATO SIA INDIRIZZATA A LEVANTE, ANCHE LEI IN GARA AL FESTIVAL, E LUI A “DOMENICA IN” È PARSO CONFERMARLO. MA LA DESTINATARIA POTREBBE ESSERE UN’ALTRA EX, FRANCESCA, CHE ATTUALMENTE È FIDANZATA CON IL COAUTORE EDWYN ROBERTS - MEJO DI UNA TELENOVELA: FRANCESCA ERA A SANREMO PER STARE ACCANTO AL SUO COMPAGNO, AMICISSIMO DI DIODATO…

la vittoria di diodato a sanremo 1

Massimo Galanto per www.gossipblog.it

Fresco di trionfo al Festival di Sanremo, Diodato in queste ore sta partecipando a trasmissioni televisive e radiofoniche per promuovere il suo lavoro discografico, ma soprattutto per raccontare le emozioni provate quando Amadeus lo ha proclamato vincitore della 70esima edizione della kermesse canora più importante in Italia. Tra le domande rivolte con più frequenza al cantante pugliese c'è una che suona più o meno così: 'a chi è dedicata la canzone Fai rumore'?

diodato edwyn roberts

diodato ospite di mara venier a domenica in

In molti hanno sospettato che la destinataria del bel brano fosse Levante, ex di Diodato e, per i casi della vita, anche lei in gara al Festival con Tiki Bom Bom. La risposta imbarazzata fornita dal cantante alle domande allusive e insistenti fatte ieri da Mara Venier a Domenica In, effettivamente, sembravano una conferma dei sospetti. Eppure, secondo quanto risulta a Blogo, la verità è un'altra. E, soprattutto, ad essere un'altra è la destinataria di Fai rumore.

edwyn roberts

LEVANTE. 1

Secondo quanto apprendiamo, infatti, Fai rumore potrebbe essere dedicata ad un'altra sua ex fidanzata, tale Francesca, attualmente fidanzata con l'autore di Fai rumore, Edwyn Roberts (partecipò ad Amici di Maria De Filippi tra il 2012 e il 2013). Un intreccio sentimentale degno di una fiction melò, soprattutto se pensiamo che tale Francesca, una ballerina e acrobata con varie esperienze televisive nel curriculum, nei giorni scorsi era a Sanremo, per stare accanto al suo Edwyn, a sua volta vicinissimo per ovvi motivi all'amico Diodato, in gara con il brano da lui firmato.

diodato levante fiorello diodato amadeus la vittoria di diodato a sanremo 2 LEVANTE. edwyn roberts ad amici la vittoria di diodato a sanremo 5 la vittoria di diodato a sanremo la vittoria di diodato a sanremo 3