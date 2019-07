CHI SALVERÀ LA MUSICA CLASSICA? LE MUSICISTE BONE – DALLA BOMBASTICA LOLA ASTANOVA ALLA CINESE YUYA WANG, PASSANDO PER LA GEORGIANA KHATIA BUNIATISHVILI, LE CONCERTISTE POSANO IN ABITI SUCCINTI SU INSTAGRAM – MIGLIAIA DI CLIC E NON SOLO, ANCHE LA DEUTSCHE GRAMMOPHON SI ADEGUA: SUL SITO DELL’AUSTERA ETICHETTA DISCOGRAFICA LE BELLE RAGAZZE SI ALTERNANO COME SU UNA RIVISTA DI MODA… – FOTOGALLERY HOT + VIDEO

LA PIANISTA BONA LOLA ASTANOVA

LA PIANISTA SEXY LOLA ASTANOVA

yuya wang 4

Sandro Cappelletto per “la Stampa”

Anziano e assiduo frequentatore di sale da concerto, da tanti anni mio vicino di posto, prometti che sarai sincero. Perche sei venuto questa sera? Vuoi davvero ascoltare per l’ennesima volta il Concerto di Rachmaninov o ti hanno attratto come una calamita troppo potente perfino per i tuoi sensi un po’assopiti, la schiena nuda, le gonne corte, le gambe lunghe, lo spacco a tutta coscia di Yuya Wang?

Le nuove icone fashion

lola astanova 48

Cinese, 32 anni, pianista, strega il pubblico con mani che vo- lano e abiti che scoprono. E ti piace lo Chopin di Lola Astanova? Nata in Uzbekistan, oggi cittadina americana, 33 anni, dice di non sopportare le colleghe vestite male, che le piace essere fashion e per questo arriva in scena fasciata in calzoni di pelle, un corpetto che le esalta il seno, trucco diciamo piu che accennato?

martha argerich 3

Il suo charme non e sfuggito a Vogue, che le ha dedicato un servizio, men- tre la rivista Limelight la considera tra le top 10 icone della musica classica. Avevi mai pensato che avessimo bisogno, perche si parli ancora della musica che amiamo, di icone fashion? E non ti puoi non ricordare di quando siamo andati a sentire Khatia Buniatishvili, giorgiana, 31 anni. Eravamo cosi curiosi di ascoltarla nei Quadri di un’esposizione di Mussorgskij - quando i musicisti russi suonano i compositori russi possono anche sconvolgerti - che ci siamo intrufolati alle prove: lei castigatissima, maglia e pantaloni. Passa un’ora ed eccola entrare in scena, in un vestito rosso fuoco molto scollato fronte/retro, magnifico contrasto col nero dei capelli e del pianoforte.

lola astanova 3

khatia buniatishvili 2

La violinista Anne Sophie Mutter che trent’anni fa ha per prima scoperto le spalle, cosi ben tornite, durante un concerto, oggi appare spregiudicata come una monaca di clausura. Contro la crisi dei biglietti Martha Argerich, che non si e mai preoccupata di apparire glamour, e stata e rimane pianista travolgente, sempre bella, sempre se stessa, con i suoi lunghi capelli lisci o azzuffati, neri o bianchi che siano. Ma i tempi cambiano, bisogna trovare nuovo pubblico per evitare la crisi di biglietti e abbonamenti e oggi ai concerti si va forse ancora con le orecchie ma sicuramente con gli occhi. Se ti fermi a guardare le copertine dei cd, dei dvd, le home page delle maggiori etichette di classica hai un senso di smarrimento e passa qualche attimo prima di convincerti che non sei entrato in un’ officina di auto/moto/riparazioni o nella cabina di guida di un camionista.

alice sara ott 4 lola astanova 2

Perfino l’austera Deutsche Grammophon si e adeguata e, nella gallery del suo sito, le belle ragazze si alternano come sfogliando le pagine di una rivista di moda. Anche negli anni di metoo, la strategia d’attacco commerciale rimane sempre quella, la merce e merce e la devi vendere, soprattutto quando andare in negozio a comprare un disco e un atto semi-eroico, considerato che in un modo o nell’altro, piratesco o legale, puoi trovare quasi tutto nei siti internet. L’offerta e molto differenziata.

alice sara ott 7

Beethoven nelle periferie

Alla pianista con spacco in primo piano si accosta la collega romantica-intellettuale. A che cosa sta pensando Alice Sara Ott, trentenne tedesca-giapponese, in quell’ impermeabile azzurro bagnato come i suoi lunghi capelli neri, lungo i docks di qualche piovosa citta del nord Europa mentre sullo sfondo, sfuocato, distingui il suo pianoforte gran coda? Si e presa sulle spalle la faticosa missione di portare Beethoven nelle periferie post-industriali perche anche i proletari con pochi diritti nostri contemporanei possano ascoltare la sua tensione verso l’assoluto e una societa di uomini liberi ed eguali? Ed e la stessa Alice Sara Ott che, nella foto successiva, e seduta sul pianoforte, avvolta da un gran velo di tulle che le fa da gonna?

Ed e ancora lei in canottiera bianca e camicetta sbotto- nata sui jeans, ai margini di un bosco, assorta, evidentemente preoccupata per il surriscaldamento globale che

khatia buniatishvili 8

minaccia le grandi foreste e che, se non fraintendo il messaggio, era gia stato previsto da Caikovskij. Meravigliosa, femminile capacita di metamorfosi.

La risposta maschile

khatia buniatishvili 39

Di fronte a tanto irraggiungibile splendore, i maschi possono opporre nient’altro che il ciuffo di peli sul petto, l’occhio nero dardeggiante, la barba corta del tenore Jonas Kaufmann, le spalle larghe e il sorriso rassicurante del clarinettista Andreas Ottensamer, i lunghi capelli ricci di Simon Ghraichy, pianista francese di origini libanesi e messicane, quasi un Jimi Hendrix, ma troppo costruito per essere credibile, della classica del XXI secolo. Le migliori musici- ste italiane, come Francesca Dego, violinista, 30 anni a marzo, forse non hanno ancora trovato la quadratura del cerchio tra talento, agenzia discografica, fotografo e stilista.

O sembrano non curarsene, come la pianista Beatrice Rana, cosi credibile nel concerto di Brahms e in quello recentissimo di Carlo Boccadoro, solista e camerista, una volonta di ferro che l’ha portata a fondare un nuovo festival, Classiche forme, nella sua Copertino, provincia di Lecce, dove e nata 26 anni fa.

Battaglia in conservatorio

yuya wang 17

A Lecce, giusto un secolo fa, nasceva Lya De Barberiis. Le dispute in famiglia perche le fosse permesso di diventare pianista, l’esclusione dalla classe di composizione del

Conservatorio perche si riteneva inammissibile che una donna potesse diventare compositrice, il coraggio artistico nel suonare tante prime esecuzioni assolute dei musicisti suoi contemporanei.

lola astanova 39

Commendatore della Repubblica, Medaglia d’oro del Ministero della Pubblica Istruzione per l’attivita didattica, e difficile immaginarla in minigonna o senza reggiseno, e non era un capolavoro di simpatia. Ma le vere battaglie, lei le ha combattute, mentre altre ne rimangono: se le studentesse nei Conservatori di musica sono ormai oltre il 50% degli iscritti, nelle orchestre professioniste la percentuale di donne e largamente inferiore alla meta degli organici.

alice sara ott 1 khatia buniatishvili 14 lola astanova 50 lola astanova 44 Lola Astanova04 lola astanova lola astanova lola astanova lola astanova lola astanova lola astanova bocelli lola astanova lola astanova 42 lola astanova 43 lola astanova 41 lola astanova 8 lola astanova 9 lola astanova 40 lola astanova 46 lola astanova 19 lola astanova 45 lola astanova 51 lola astanova 47 lola astanova 53 lola astanova 52 lola astanova 35 lola astanova 21 lola astanova 25 lola astanova 34 lola astanova 36 lola astanova 22 lola astanova 23 lola astanova 37 lola astanova 33 lola astanova 32 lola astanova 30 lola astanova 31 lola astanova 14 lola astanova 28 lola astanova 29 lola astanova 15 alice sara ott 13 alice sara ott 11 khatia buniatishvili 13 alice sara ott 5 lola astanova 17 lola astanova 16 lola astanova 12 lola astanova 13 yuya wang 14 khatia buniatishvili 9 yuya wang 15 khatia buniatishvili 4 alice sara ott 9 yuya wang 3 martha argerich 1 yuya wang 19 alice sara ott 27 yuya wang 21 khatia buniatishvili 25 yuya wang 2 yuya wang 18 khatia buniatishvili 5 alice sara ott 8 martha argerich 2 khatia buniatishvili 7 yuya wang 1 khatia buniatishvili 6 martha argerich yuya wang 23 yuya wang 5 yuya wang 22 khatia buniatishvili 3 khatia buniatishvili 1 yuya wang 20 yuya wang 6 yuya wang 7 khatia buniatishvili 19 khatia buniatishvili 31 khatia buniatishvili 30 khatia buniatishvili 37 khatia buniatishvili 24 alice sara ott 26 khatia buniatishvili 18 alice sara ott 24 khatia buniatishvili 32 khatia buniatishvili 26 alice sara ott 18 khatia buniatishvili 27 alice sara ott 19 khatia buniatishvili 33 alice sara ott 25 khatia buniatishvili 23 alice sara ott 21 khatia buniatishvili 22 alice sara ott 20 khatia buniatishvili 36 khatia buniatishvili 20 alice sara ott 22 khatia buniatishvili 34 alice sara ott 23 khatia buniatishvili 35 khatia buniatishvili 10 khatia buniatishvili 12 alice sara ott 10 alice sara ott 12 khatia buniatishvili 38 khatia buniatishvili 16 alice sara ott 14 alice sara ott 15 khatia buniatishvili 17 alice sara ott 17 khatia buniatishvili 29 alice sara ott 16 khatia buniatishvili 28 alice sara ott 3 yuya wang 9 yuya wang 8 alice sara ott 6 yuya wang 13 yuya wang 16 yuya wang 12 alice sara ott 2 yuya wang 11 yuya wang 10

khatia buniatishvili 11