Ivan Rota per Dagospia

Rosita Celentano ha festeggiato il suo ultimo compleanno da cinquantenne con un party dedicato alla Famiglia Addams. Ha festeggiato i 59 anni travestita da Mercoledì. Tra gli invitati c’è anche l’amatissima cugina Alessandra, famosa professoressa di Amici, nei panni di Morticia. Durante la serata ha ribadito l’interesse professionale di suo padre Adriano Celentano per Annalisa. Novitá in vista?

La pagina ufficiale del GF, invece di condannare il gesto orrendo dell’ imitazione di Simona Tagli da parte di Rosy Chin, lo elogia. È la conferma di come il branco possa fare quello che vuole, deridendo chi va contro di loro. Ennesimo bell'esempio.

"Quanti ho conosciuto che di giorno stanno lì a dire 'noi difendiamo i valori della famiglia' e la sera te li trovi calati nel parco a novanta, non a cogliere le margherite”: questo ha rivelato Vladimir Luxuria in Roma Santa e Dannata di Roberto D’Agostino e Marco Giusti riguardo le notti brave dei politici.

Maria De Filippi su Maurizio Costanzo: “Nell'ultimo anno tanti giornalisti mi hanno chiesto di parlare di lui, ma non l'ho mai fatto per paura di banalizzare con le parole l'amore e il dolore."

Fabrizio Corona stronca le novità de L’Isola dei Famosi: “Sono state fatte scelte che non condivido per nulla. La scelta folle è anche quella di far condurre L’Isola dei Famosi a Vladimir Luxuria, ma poi con opinionista un’ altra giornalista come Cesara Buonamici. Per me questa è una roba che non sta né in cielo, né in terra.“

Stando alle ultime indiscrezioni, Belen Rodríguez avrebbe rivisto Bruno Cerella. Si ripete lo stesso copione avuto con Elio Lorenzoni: la showgirl argentina sarebbe andata a visitare alcune vecchie conoscenze risalenti al suo passato. Lei ha conosciuto Cerella dopo la fine della storia d’amore con un altro sportivo, Andrea Iannone.

Chiara Ferragni mostra la sua mano senza la fede nuziale e gli anelli regalategli da Fedez e tutti si chiedono il perchè . Inoltre la “Pandora” aggiunge carne sul fuoco: ha cambiato l’immagine del profilo: in quella recente c’è lei con i due figli, ma senza Fedez. Aria di crisi? Ah, non saperlo…

Mahmood non ha risposto agli appelli per partecipare al Festival di San Marino eppure gira con cinque cellulari nella tuta gold…

Grande Fratello. Durante la puntata, Paolo e Letizia hanno vissuto un momento molto romantico, in cui hanno potuto ballare davanti a uno studio gremito di gente. La musica coinvolgente, i teneri abbracci e il calore del pubblico, però, non sono bastati a rendere il tutto perfetto.

Letizia, ore e ore dopo, ammette con Paolo di essere stata delusa da alcune sue parole. Il ragazzo, infatti, avrebbe manifestato il rammarico di non aver visto l'adorata mamma. Secondo la fotografa (de che?) non era quello il momento giusto per pensare alla sua famiglia…

Come dice Mario Manca su Vanity Fair, Beatrice Luzzi si è sfilata con grande eleganza conducendo una crociata personale nei confronti di un programma che prima l'ha sfruttata e poi l'ha, di fatto, abbandonata. Che la sua sia una strategia vincente o meno non lo sappiamo, ma è senz'altro il modo migliore per esprimere dissenso anziché abbandonare il gioco e pagare una penale molto salata.

Giorni particolarmente difficili quelli che sta vivendo Beatrice Luzzi nella casa del Grande Fratello. Beatrice Luzzi arriverá fino alla fine oppure deciderà di varcare prima la porta rossa?

Max: ”È da un po’ che non facevi la matta”. Rosy:”È da un po’ che non facevo la matta. Siamo alle ultime settimane. La gente mi deve ricordare per matta, perché io fuori sono matta”. Purtroppo e lo sanno in tanti..

Kanye West è presente a San Siro per assistere a Inter-AtleticoMadrid con una strana maschera nera. La sua presenza ha un motivo particolare legato ai tifosi nerazzurri. I tifosi della Curva Nord dell'Inter hanno prestato la loro voce in due sue ultime canzoni, Carnival e Stars.

Massimiliano Varrese e il suo “super ego”: “Con il fatto che comunque nella mia vita ho già vissuto delle botte di popolaritá enormi, no? In varie fasi d’etá…Cioé popolaritá quella proprio estrema eh…Quindi la so gestire.”

