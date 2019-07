paola caruso 5

1. CHICCHE DI GOSSIP

Da ''Chi''

Paola Caruso furiosa

«Non posso scoprire che sta con Raffaella Fico leggendo “Chi”. Da dodici mesi non mi dà un euro. Non finirà così». Paola Caruso è furiosa: da pochi giorni ha scoperto che il suo ex Francesco Caserta, da cui ha avuto un figlio, Michelino (nato lo scorso marzo), frequenta la showgirl napoletana, single dopo la fine della storia con Alessandro Moggi. Ora promette battaglia.

tommaso paradiso e i thegiornalisti

TheGiornalisti allo “sbando”

Cos’è successo tra Tommaso Paradiso e la sua band, i “TheGiornalisti?”. Il gruppo continua ad esibirsi insieme, forte anche del successo del tormentone estivo “Maradona Y Pelé”, ma la scelta del frontman di cambiare etichetta discografica pare abbia creato dissapori. Come mai i rapporti si sono interrotti? Questioni di contratti bollenti, pare.

paola caruso 4

Satta-Boateng, nessuna reunion

Kevin Prince Boateng sta provando a riconquistare la sua ex moglie, Melissa Satta. La conduttrice però non ha intenzione di ricominciare: al momento il suo cuore non è pronto.

Il triangolo, sì

L’ex naufraga Paola Di Benedetto ha chiuso con il cantante Federico Rossi, del duo Benji&Fede. Durante un viaggio di lavoro a Malta, l’idolo pop ha avuto una notte di fuoco con Emma Muscat, la cantante lanciata da “Amici”. Quando Paola l’ha scoperto, ha chiamato Emma per sapere la verità e davanti alla conferma, l’influencer lo ha lasciato.

Michelle non segue Marica

melissa satta

Effetto domino sui social dopo la rottura tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli. Il cantante e la figlia Aurora non hanno smesso di seguire la modella su Instagram, tra i “seguiti” da Michelle Hunziker è invece sparita Marica.

Anche Gianluca Vacchi affitta

Il re di Instagram ha messo in affitto la sua villa da 270mila euro a Cala di Volpe (Sassari). Arredamento minimal ma ad alto tasso di domotica, palestra all'avanguardia e maxipiscina a sfioro con vista su mezza Costa Smeralda. Tra i plus della villa dell'imprenditore e dj c'è la privacy imbattibile.

melissa satta

2. POLITICALLY (S)CORRECT

Giulia Cerasoli per ''Chi''

Salvini & Verdini non solo mare

Non solo mare per la coppia di governo formata da Matteo Salvini e Francesca Verdini. Dopo il blitz a Milano Marittima, sono corsi al Festival di Spoleto per assistere a un concerto in piazza. Ed è di questi giorni una grande novità: pare che Matteo abbia voluto presentare alla figlia Mirta la sua giovane fidanzata.

Camera: niente asilo senza giardino

Si dice che il presidente della Camera Roberto Fico abbia tentato in tutti i modi di aprire un asilo a Montecitorio, per i bimbi di impiegati e parlamentari. Niente da fare però: lo storico edificio non ha i requisiti giusti per accogliere dei bambini, a cominciare da un adeguato spazio verde.

