Flavio Briatore, interrogato sul presunto flirt con la gieffina Sofia Giaele De Donà, risponde in modo secco: «Sofia, chi?». L’imprenditore durante le serate nei suoi locali fa selfie con chiunque, ma questo non significa avere una relazione. In ogni caso, lui nemmeno ricordava chi fosse la ragazza...

Pago e Serena: è di nuovo amore

Lo scorso weekend durante l’ultima serata di “Casa Pago”, lo show che il cantante Pacifico Settembre porta avanti tutta l’estate a Forte dei Marmi, tra gli invitati è apparsa anche Serena Enardu. I due si erano lasciati dopo il disastroso “Grande fratello Vip” che li aveva visti protagonisti. Ora sono tornati ufficialmente insieme.

DiCaprio l’incappucciato

In questi giorni di fashion week milanese Leonardo DiCaprio, ospite della sfilata Moncler, si è distinto per la sua presenza-assenza. L’attore, da sempre allergico ai fotografi, è arrivato con cappellino, occhiali da sole e mascherina per rendersi irriconoscibile. Poi in hotel ha prenotato due stanze per non essere disturbato: entrambe senza usare il proprio nome.

Politically (s)correct

Fashion week politica

Nei look della campagna elettorale c’è stata la quasi scomparsa della giacca. Nei comizi, i leader di partito hanno prediletto, con la complicità del meteo, polo, camicette e jeans (anche strappati), gonnellone e T-shirt per essere il più possibile vicini ai loro elettori anche nel vestire. Ora però tocca rimettersi la giacca (per gli uomini è obbligatorio nelle Camere) o il tailleur...

Festa agli esteri

Al circolo del ministero degli Esteri, sabato scorso, si sono festeggiati i 60 anni dell’ex console londinese Marco Villani, ora ambasciatore pronto per nuovi incarichi. Tra gli invitati, la pierre Maria Criscuolo, l’esperto della monarchia inglese Vittorio Sabadin e Laura Bosetti Tonatto, “naso” della regina Elisabetta, che alla morte della sovrana ha cancellato la formula del suo profumo esclusivo.

Una coppia di successo

Il risultato elettorale al Sud di Giuseppe Conte, che praticamente ha trasformato i Cinquestelle nel suo partito personale, si spiega con il suo carisma, ma anche con la regia (sempre più a distanza) della campagna diretta dal suo portavoce Rocco Casalino.

