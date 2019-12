CI MANCAVA SOLO ELIANA MICHELAZZO SENZA VELI SU INSTAGRAM: LA FOTO IN REGGISENO TRASPARENTE – L’EX MANAGER DI PAMELA PRATI DOPO IL CASO CALTAGIRONE HA DICHIARATO CHE SAREBBE STATA VITTIMA DI UNA TRUFFA E CHE SI SAREBBE INNAMORATA DI UN UOMO INESISTENTE: "LUI MI SCRIVEVA COSE BELLISSIME. MI SONO SENTITA SPOSATA. POI.."

Da it.notizie.yahoo.com

L’ex manager di Pamela Prati, Eliana Michelazzo, ha condiviso con i fan uno scatto provocante completamente senza veli: la foto ha fatto letteralmente impazzire i fan di Instagram.

Con un reggiseno praticamente trasparente, Eliana Michelazzo ha fatto perdere la testa ai fan di Instagram: l’ex manager di Pamela Prati ha ottenuto centinaia di likes, e i fan le hanno fatto i complimenti per la sua bellezza da urlo.

Non si tratta di un periodo facile per la Michelazzo che, superato lo scandalo sul caso del “fidanzato fantasma” Mark Caltagirone, ha dichiarato che anche lei come Pamela Prati sarebbe stata vittima di una simile truffa e che si sarebbe innamorata di un uomo inesistente. “Lui mi scriveva cose bellissime, il sogno della vita di ogni donna. Mi sono sentita sposata. In non ho mai avuto una fotografia con il mio compagno”,

Oltre alla rottura dal compagno “fantasma” la donna ha dovuto affrontare anche la rottura da Pamela Prati e Donna Pamela (Pamela Perricciolo) tra scandali e accuse reciproche. Tutte e tre le donne infatti hanno provato vicendevolmente a scaricare la colpa per quanto accaduto dopo lo scandalo di Pamela Prati, la quale ha sempre negato ogni responsabilità. Tra eventi mondani e serate come dj, durante l’estate l’ex corteggiatrice ha provato a superare la questione, ma sono ancora in tanti a darle addosso attraverso i social per quanto ha affermato in diretta tv.

