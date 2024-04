CAFONALINO – “BELVE” E PANTERONE, ZIGOMI CREATIVI E TESTE CANUTE: GIORNALISTI IN TRASFERTA A MILANO MARITTIMA PER UNA GITARELLA DELUXE. ALL'HOTEL PALACE LA SCUSA? IL PREMIO INTERNAZIONALE AL GIORNALISMO BATANI, ORGANIZZATO DALL’OMONIMA CATENA DI HOTEL - GRAN CIAMBELLANO DELLA SERATA? MASSIMO GILETTI, CHE HA PREMIATO GIANMARCO CHIOCCI, FRANCESCA FAGNANI E AGNESE PINI – L’APPARIZIONE DI VALERIONA MARINI E LO SGUARDO DA TRIGLIA DI CHICCO MENTANA DAVANTI A UNA SEXY MODELLA: TUTTE LE FOTO

DAGONEWS

massimo giletti francesca fagnani enrico mentana paola batani valeria marini

Belve e panterone, teste orgogliosamente incanutite e zigomi modellati da chirurghi cubisti: tutti riuniti a Milano marittima per una gitarella deluxe all’Hotel Palace.

L’occasione di rito era il Premio Internazionale al Giornalismo (con la G maiuscola) Batani, una serata organizzata dal gruppo Batani Select Hotels e sponsorizzata da Bartorelli Gioiellerie. Gran ciambellano della premiazione è stato Massimo Giletti, apparso in gran forma dopo l’ufficializzazione del suo rientro in Rai.

premio al giornalismo batani una modella

Il conduttore ha ritrovato in sala il suo ex collega a La7, Enrico Mentana, questa volta non in versione prima donna, ma "più uno". Chicco ha timbrato il cartellino in quota accompagnatore di Francesca Fagnani: la giornalista e conduttrice di “Belve” è stata premiata insieme ad altri nomi del panorama editoriale italiano, come Gianmarco Chiocci, direttore del Tg1, Agnese Pini, direttrice del “Quotidiano Nazionale”, e Massimo Borgnis, direttore di “Chi”.

Da sinistra Pietro Senaldi, Massimo Giletti, Enrico Mentana, Agnese Pini alle sue spalle Giancarlo Aneri, Gian Marco Chiocci, il prof Ruben Razzante e Massimo Borgnis

Il momento “clou” dell’evento è stata però l’apparizione di Valeria Marini che, con una mise di pizzo semi-trasparente, ha ipnotizzato tutte le prostate infiammate in sala.

Per la serie “markette”, ampio spazio è stato dato alla presentazione della nuova collezione di Bartorelli, “Animalier”, che ha fatto la gioia delle signore: la “belva” Fagnani si è subito gettata a provare gli anelli, accompagnata da Elisabetta Franchi, smaltata come una vasca da bagno, anche lei tra i premiati.

Ps. chi è la bella modella tutta ingioiellata che si è attovagliata con Giletti e Mentana, scatenando con le sue mani raffinate l’attenzione del direttore del TgLa7?

IL PREMIO ’ANTONIO BATANI’. LE FIRME DEL GIORNALISMO TRA ATTUALITÀ E TURISMO

Alessandra Giordano per www.quotidiano.net

massimo giletti una modella e enrico mentana

Si è conclusa con grande soddisfazione degli organizzatori la quindicesima edizione del Premio Internazionale ’Antonio Batani al giornalismo’, che sabato sera ha acceso i riflettori su Milano Marittima e sulla qualità dell’accoglienza romagnola. Oltre 350 persone hanno partecipato, all’Hotel Palace, all’evento organizzato dal Gruppo Batani Select Hotel.

Numerose le autorità presenti e i rappresentanti delle realtà locali, che hanno applaudito i grandi nomi del giornalismo che la giuria presieduta da Ruben Razzante ha voluto premiare per il loro lavoro, da Agnese Pini, direttrice di Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, la Nazione, il Giorno, Luce! a Massimo Borgnis, direttore del settimanale Chi; da Gian Marco Chiocci, direttore del Tg1 a Francesca Fagnani, conduttrice della popolarissima trasmissione di Rai2 ’Belve’.

gian marco chiocci e massimo giletti

Come tradizione, è stato premiato anche un giornalista straniero. Quest’anno il riconoscimento è stato attribuito a Dominik Prantl, giornalista di viaggi di lingua tedesca che ha raccontato il suo viaggio in bicicletta da Cervia a Venezia.

Conduttore della cerimonia, anche quest’anno, Massimo Giletti, che in virtù del legame con Milano Marittima e con la famiglia Batani non ha voluto mancare l’appuntamento. Per lo stesso motivo ha partecipato Valeria Marini, ospite a sorpresa dell’evento. G

Giletti [...] con il presidente della Regione Stefano Bonaccini, salito sul palco insieme a Cecilia Bavera presidente regionale Bper per premiare Chiocci [...]. Con Agnese Pini Giletti ha parlato delle grandi sfide del giornalismo nell’epoca dei social e dell’Intelligenza artificiale. [...]

elisabetta franchi e massimo giletti

Sono invece stati il sindaco di Cervia Massimo Medri e il presidente di Orogel Bruno Piraccini a premiare Massimo Borgnis. Il presidente della Camera di commercio Ravenna e Ferrara Giorgio Guberti e Carlo Bartorelli hanno premiato l’attesissima Francesca Fagnani, che era accompagnata da Enrico Mentana.

[...] E’ stata poi la volta della stilista Elisabetta Franchi, alla quale è stato consegnato da Paola Batani il Premio intitolato al padre Antonio, destinato a un imprenditore del territorio. Tre le menzioni speciali: la prima ad Alfonso Signorini, direttore editoriale del settimanale Chi, per la raccolta fondi promossa dal suo giornale e da Mondadori Media in occasione dell’emergenza alluvione in Emilia-Romagna. [...]

francesca fagnani e massimo giletti emanuela e carlo bartorelli paola batani massimo giletti enrico mentana e francesca fagnani agnese pini francesca fagnani gian marco chiocci paola batani massimo giletti emanuela e carlo bartorelli con figlia enrico mentana e francesca fagnani 2 premio al giornalismo batani massimo giletti francesca fagnani enrico mentana valeria marini paola batani enrico mentana e francesca fagnani 4 carlo bartorelli massimo giletti enrico mentana elisabetta franchi massimo giletti paola batani 3 enrico mentana e francesca fagnani 3 francesca fagnani massimo giletti paola batani francesca fagnani e elisabetta franchi premio al giornalismo batani emanuela e carlo bartorelli carlo bartorelli francesca fagnani paola batani massimo giletti emanuela e carlo bartorelli elisabetta franchi paola batani massimo giletti e paola batani elisabetta franchi paola batani massimo giletti francesca fagnani paola batani massimo giletti emanuela bartorelli elisabetta franchi massimo giletti paola batani francesca fagnani massimo giletti paola batani elisabetta franchi massimo giletti paola batani

elisabetta franchi massimo giletti e paola batani massimo giletti e valeria marini