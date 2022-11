CIAK, MI GIRA! - ANCHE SE CONTRO I MONDIALI DI CALCIO IN QATAR C’È POCO DA FARE, “BONES AND ALL” DI LUCA GUADAGNINO MANTIENE IL SUO PRIMO POSTO IN CLASSIFICA IN ITALIA, 58 MILA EURO E 8.716 SPETTATORI IN 364 SALE, CONTRO I 55 MILA EURO E I 7.549 SPETTATORI IN 284 SALE DI “BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER”, E NEL MEZZO DISASTRO DELLE USCITE AMERICANE DEL THANKSGIVING, AL QUINTO POSTO CON 921 MILA DOLLARI CON 2000 SALE, GRAZIE AL SUO BUDGET LIMITATISSIMO, TRA I 16 E I 20 MILIONI DI DOLLARI, È UNO DEI POCHI FILM CHE ALLA FINE TENGA…

Marco Giusti per Dagospia

taylor russell e timothee chalamet bones and all

Anche se contro i Mondiali di calcio in Qatar c’è poco da fare, e se ieri c’era Brasile-Serbia, stasera con Inghilterra-USA e domani sera con Argentina-Messico le cose non miglioreranno di molto, “Bones and All” di Luca Guadagnino mantiene il suo primo posto in classifica in Italia, 58 mila euro e 8.716 spettatori in 364 sale, contro i 55 mila euro e i 7.549 spettatori in 284 sale di “Black Panther: Wakanda Forever”, e nel mezzo disastro delle uscite americane del Thanksgiving, al quinto posto con 921 mila dollari con 2000 sale, grazie al suo budget limitatissimo, tra i 16 e i 20 milioni di dollari, è uno dei pochi film che alla fine tenga.

IL PACCO DI TENOCH HUERTA CANCELLATO IN BLACK PANTHER WAKANDA FOREVER

Soprattutto rispetto al crollo epocale del cartone animato della Disney, “Strange World”, 180 milioni di dollari di budget e solo 4, 2 milioni di incasso al primo giorno, con 4000 sale!, con una previsione di 24 milioni di dollari totali a fine weekend (contro i già modesti incassi del Thanksgiving di “Encanto”, 40 milioni nel weekend).

Mentre “Black Panther: Wakanda Forever” domina ancora saldamente la scena americana ieri con 10 milioni di dollari in un giorno e un totale americano di 313 milioni e globale di 571 milioni. Veramente, non credo sia solo un problema di sessualità del protagonista, il primo protagonista dichiaratamente gay di un film Disney, credo che non ci sia proprio un grande interesse per il film, carino ma un po’ confuso. Mentre “Black Panther: Wakanda Forever” procede verso un weekend da 63 milioni di dollari, scrive “Variety”.

black panther wakanda forever 15

Terzo posto, in America, per il film sulla guerra in Corea “Devotion” con Jonathan Majors e Glen Powell con 1, 8 milioni, quarto per “The Menu” di Mark Mylod con 1, 1 e quinto, appunto, “Bones and All” con 921 mila euro, e una previsione di 4-5 milioni di dollari nel weekend, e “The Fabelmans” di Steven Spielberg è settimo con 390 mila euro, ma in 638 sale. Ma tutti i film in corsa per l’Oscar non stanno funzionando benissimo.

bones and all 1

Non si sa, invece, quanto abbia incassato “Glass Onion: A Knives Out Mistery” dalle sue 600 sale americane (e neanche da quelle italiane) per la politica di Netflix di non rivelare gli incassi dei suoi film. Del resto non abbiamo mai saputo quanto avesse incassato un anno fa “E’ stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino.

diabolik ginko all attacco

In Italia ieri, quindi, primo “Bones and All” con 58 mila euro, 8.716 spettatori, e un totale di 167 mila euro, secondo “Black Panther: Wakanda Forever” con 55 mila euro, 7.549 spettatori per un totalone di 6,9 milioni di euro, terzo “The Menu” di Mark Mylod con 42 mila euro e un totale di 908 mila euro, quarto l’horror “Gli occhi del diavolo (Prey for the Devil)” di Daniel Stamm con Virgina Madsen con 37 mila euro, quinto “Diabolik: Ginko all’attacco” dei Manetti bros con 26 mila euro e un totale di 711 mila euro, addirittura sesto “Strange World” di Don Hall e Qui Nguyen con 22 mila euro, davvero un disastro, settimo “Il principe di Roma” con Marco Giallini, con 16 mila euro e un totale di 485 mila euro, ottavo “La stranezza” di Roberto Andò con 16 mila euro e un totalone di 4,8 milioni di euro.

SPACCAOSSA

Tra le altre prime “Poker Face” di Russell Crowe è decimo con 9.555 euro e 1.446 spettatori, “Spaccaossa” di Vincenzo Pirrotta, storia ultrarealistica palermitana scritta e prodotta da Ficarra e Picone è 18° con 3 mila euro, 432 euro in 31 sale, “Tori e Lokita” dei Dardenne 22° con 2.275 euro, 411 spettatori e “La California” di Cinzia Bomoll è 30° con 1.244 spettatori. Vabbé.

bones and all luca guadagnino bones and all 2