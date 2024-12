CIAK, MI GIRA! - CHE NOIA. GLI INCASSI DI IERI SONO PIÙ O MENO LA FOTOCOPIA DI QUELLI DI LUNEDÌ. “OCEANIA 2” È SEMPRE PRIMO CON 378 MILA EURO. “IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA” È SECONDO CON 120 MILA EURO. TERZO POSTO PER UN ALTRO FILM ITALIANO, “NAPOLI – NEW YORK”, FAVOLA FELLINIANA DIRETTA DA GABRIELE SALVATORES CON PIERFRANCESCO FAVINO CHE EDUARDEGGIA UN PO’, 90 MILA EURO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Che noia. Gli incassi di ieri sono più o meno la fotocopia di quelli di lunedì. “Oceania 2” della Disney è sempre primo con 378 mila euro, 35 mila spettatori e un totalone di 8 milioni 878 mila euro. Secondo posto per “Il ragazzo dai pantaloni rosa” diretto da Margherita Ferri con 120 mila euro, 21 mila spettatori e un totale di 7 milioni 133 mila euro.

Terzo posto per un altro film italiano, “Napoli – New York”, favola felliniana diretta da Gabriele Salvatores con Pierfrancesco Favino che eduardeggia un po’, 90 mila euro, 14 mila spettatori per un totale di 2 milioni 340 mila euro. “Il gladiatore II” di Ridley Scott è quarto con 72 mila euro, 10 mila spettatori e un totale di 8 milioni 450 mila euro. Quinto è il musical inclusivo “Wicked” di Jon M. Chu con Ariana Grande e Cynthia Erivo con 64 mila euro, 9 mila spettatori e un totale di 2 milioni 675 mila euro.

L’anime “Solo Leveling” è sesto con 41 mila euro, 4 mila spettatori e un totale in due giorni di 82 mila euro. Resiste al settimo posto “Giurato numero 2” di Clint Eastwood con 33 mila euro, 5 mila spettatori e un totale di quasi 3 milioni (2.988). Ottavo “Freud. L’ultima analisi” con Anthony Hopkins come Freud e Matthew Goode come C.S.Lewis con 21 mila euro, 3 mila spettatori e un totale di 237 mila euro.

Dall’America ci giungono i vincitori di un altro celebre premio, il New York Film Critics Circle Award. Vince ben due premi, miglior film e miglior protagonista “The Brutalist” di Brady Corbet con Adrien Brody, che sappiamo tra i grandi favoriti per l’Oscar. Miglior attrice Marianne Jean-Baptiste per “Hard Truth” di Mike Leigh. Miglior regista l’afroamericano RaMell Ross per “Nickel Boys”. Miglior attore non protagonista Kieran Culkin per “A Real Pain” di Jesse Eisenberg, altro film visto alla Festa del Cinema di Roma.

Carol Kane, celebre attrice della New Hollywood, vince come non protagonista per “Between the Temples” di Nathan Silver. Miglior film animato è il potente estone “Flow” di Gints Zilbalodis, già vincitore del Gotham. Miglior opera prima è “Janet Planet” di Annie Baker. Il miglior film straniero è l’indiano, premiato anche ai Gotham e a Cannes, “All We IMagine As Light” di Payal Kapadia, che non potrà però vincere l’Oscar come miglior film straniero, perché l’India, che già aveva tolto i fondi ministeriali al film e ha osteggiato in tutti i modi la regista che ha attaccato il presidente Modi, ha preferito candidare agli Oscar un altro titolo, “Laapataa Ladies” di Kiran Rao.

La stessa cosa fece Macron l’anno scorso dopo le offese ricevete da Justin Triet regista di “Anatomia di una caduta”. Le fece lo sgambetto di non candidarla agli Oscar come miglior film straniero. E vince l’Oscar per la sceneggiatura. Alla faccia di Macron.

