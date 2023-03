CIAK MI GIRA - ALLA FACCIA DEGLI OSCAR. BOTTE DA ORBI QUESTO FINE SETTIMANA TRA “CREED III” E “SCREAM VI”, IN TUTTO IL MONDO - MA IN ITALIA, I DUE FILM TROVANO UN DEGNO AVVERSARIO NEL THRILLER MILANESE “L’ULTIMA NOTTE DI AMORE" CHE OTTIENE A SORPRESA IL SECONDO POSTO NEL BOX OFFICE DEL WEEKEND CON 965 MILA EURO - COSÌ, MENTRE “CREED III” FESTEGGIA UN WEEKEND DA 1 MILIONE 450 MILA EURO SCREAM VI” È TERZO CON 782 MILA EURO, SEGNO CHE GLI HORROR, IN ITALIA, FANNO PARECCHIA FATICA… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Alla faccia degli Oscar. Botte da orbi questo fine settimana tra “Creed III” con Michael B. Jordan e Jonathan Majors e “Scream VI” con Jena Ortega e Melissa Barrera, in tutto il mondo. “”Creed III”, ormai arrivato a un globale di 179 milioni di dollari, cede il passo in America, con 27, 2 milioni a “Scream VI” che vince il weekend con 44,5 milioni di dollari per un globale, con gli incassi esteri, di 67 milioni. Mica male.

Ma in Italia, attenzione, “Creed III” e “Scream VI” trovano un degno avversario nel thriller milanese “L’ultima notte di Amore” di Andrea Di Stefano con Pierfrancesco Favino e Antonio Gerardi, che ottiene a sorpresa il secondo posto nel box office del weekend. Così, mentre “Creed III” festeggia un weekend da 1 milione 450 mila euro per un totale di 5, 4 milioni di euro, “L’ultima Notte di Amore” incassa 965 mila euro, quasi un milione in quattro giorni. Solo ieri stava a 346 mila euro. Mentre “Scream VI” è terzo con 782 mila euro, ieri a 212.

Segno che gli horror, in Italia, fanno parecchia fatica, ma anche che “L’ultima notte di Amore” sta piacendo e è cresciuto. Ciro Ippolito che lo ha visto sabato al Barberini (“buono, ma troppi poliziotti” è il commento), sala piena, mi ha detto che ci va un pubblico non di giovani, cosa che potrebbe essere un limite. Ma, certo, perché un ragazzetto dovrebbe vedere il dramma del poliziotto Favino col parente della moglie calabrese Gerardi che lo mette nei guai quando ha film come “Creed III” dove si menano senza essere calabresi e “Scream VI” dove Ghostface gira col coltello per ucciderti?

Il quarto posto va invece a “The Whale”, fresco di Oscar a Brendan Fraser, con 394 mila euro e un totale di 2, 1 milioni. Anche in Francia, che è un mercato più ricco del nostro, e dove “Creed III” è già a 12 milioni di euro, “Scream Vi” cede il passo a un nuovo film nazionale, la commedia gialla di François Ozon “Mon crime” con Isabelle Huppert, che avrà, presumo, un pubblico borghese vecchiotto. Ma arriva dopo un inizio del 2023 segnato da due successi nazionali.

Ecco, se riuscissimo anche noi a costruirci una maggiore affezione al cinema italiano di qualità (lo so, a volte è dura) con buoni film medi anche di genere, con pubblico che non si senta ogni volta tradito, potremmo vedere un po’ di luce. Ma già da oggi temo che si ritorni al buio delle sale vuote. A meno che gli Oscar e il ritorno in sala dei vincitori riescano a ravvivare un po’ la situazione.

