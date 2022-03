CIAK, MI GIRA - ALLA FACCIA DI PUTIN, DEI SUOI OLIGARCHI CHE FANNO LA BELLA VITA IN OCCIDENTE, DELLA GUERRA E DELL’INEFFABILE INVIATO DEL TG1, GIACINTO PINTO, LA WARNER BROS TRIONFA IN TUTTO IL MONDO COI PROBLEMACCI DI GOTHAM CITY, CORRUZIONE, GANGSTER, MA SOPRATTUTTO PIOGGIA. “THE BATMAN” VINCE NUOVAMENTE IL WEEKEND IN AMERICA CON 66 MILIONI DI DOLLARI ARRIVANDO A UN TOTALE AMERICANO DI 238 MILIONI E GLOBALE DI 463 MILIONI DI DOLLARI. BOOM! IN ITALIA INCASSA QUESTA SETTIMANA LA BELLEZZA DI 3,1 MILIONI DI EURO PER UN TOTALE DI 6,8 MILIONI. 651 MILA EURO SOLO IERI - VIDEO

Una perla memorabile da archiviare gelosamente nelle teche Rai. Giacì, fatti un favore: guardati almeno il film se hai idee così confuse sulla scalinata Potëmkin (grazie a @PMO_W) pic.twitter.com/2ckDfEw7Cw — Gisella Ruccia ? (@gisellaruccia) March 12, 2022

Marco Giusti per Dagospia

the batman 5

Alla faccia di Putin, dei suoi oligarchi che fanno la bella vita in occidente, della guerra e della pandemia e dell’ineffabile inviato del Tg1, Giacinto Pinto, che parlando della celebre scena della scalinata di Odessa nella “Corazzata Potemkin” di Sergei Eisenstein, quella resa celebre da Fantozzi (La Corazzata Potemkin è una cagata pazzseca”) descrive la strage compiuta dagli uomini in bianco dello zar (si vedono, cavolo!) come strage dei bolscevichi contro i rivoltosi zaristi, la Warner Bros trionfa in tutto il mondo coi problemacci di Gotham City, corruzione, gangster, ma soprattutto pioggia.

odessa servizio tg1

“The Batman” vince nuovamente il weekend in America con 66 milioni di dollari arrivando a un totale americano di 238 milioni e globale di 463 milioni di dollari. Boom! “Uncharted” con Tom Holland è secondissimo con 9, 2 milioni di dollari nel weekend in America che lo portano a un totale di 113 milioni di dollari e a un globale di 301 milioni, mentre il film evento “BTS Permission to Dance on Stage – Seoul: Live Viewing” incassa 6, 8 milioni di dollari.

mark wahlberg tom holland uncharted 1

In Italia “The Batman” incassa questa settimana la bellezza di 3,1 milioni di euro per un totale di 6,8 milioni. Solo ieri ha incassato 651 mila euro. Secondo, anche da noi, “Uncharted” con 474 mila euro e un totale di 5, 6. Ieri ne ha incassati 120 mila. In realtà ha funzionato meglio il film evento della band sudcoreana il film evento “BTS Permission to Dance on Stage – Seoul: Live Viewing” che è arrivato in un giorno a 403 mila euro.

c era una volta il crimine 2

“C’era una volta il crimine” di Max Bruno con Tognazzi-Giallini-Morelli e Giulia Bevilacqua un po’ troppo scosciata arriva a 297 mila euro. E’ anche il miglior incasso italiano, diciamo. Ieri ha incassato 107 mila euro, mentre “Ennio”, il documentario di Giuseppe Tornatore su Morricone, dopo un mese di programmazione, ha incassato la metà, 56 mila euro con un totale pregevole di 2, 2 milioni.

zoe kravitz catwoman in the batman zoe kravitz the batman. c era una volta il crimine 15 mark wahlberg tom holland uncharted c era una volta il crimine 10 c era una volta il crimine 13 c era una volta il crimine 14 the batman 8 the batman 9 john turturro carmine falcone in the batman THE BATMAN 13 THE BATMAN 1 THE BATMAN 18 zoe kravitz robert pattinson the batman odessa servizio tg1 c era una volta il crimine 4 c era una volta il crimine 3

tom holland uncharted tom holland uncharted. the batman 4