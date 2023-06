CIAK, MI GIRA - GIORNATA PIUTTOSTO NERA PER IL CINEMA IERI. DICIAMO CHE I TRE KOLOSSAL AMERICANI SI DIVIDONO IL POCO PUBBLICO RIMASTO - IERI ERA PRIMO, A SORPRESA E DI POCHISSIMO, “SPIDER-MAN ACROSS THE SPIDER-VERSE” CON 173 MILA EURO SECONDO POSTO PER IL FRACASSONE “TRANSFORMERS – IL RISVEGLIO” CON 146 MILA EURO, TERZO POSTO PER “LA SIRENETTA” CON 142 MILA EURO - PARECCHIO DISTANZIATO AL QUARTO POSTO TROVIAMO L’ORMAI STRAVISTO “FAST X” CON 38 MILA EURO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Giornata piuttosto nera per il cinema ieri. Diciamo che tre kolossal americani, “Spider-Man Across the Spider-Verse”, “Transformers – Il risveglio” e “La sirenetta”, si dividono il poco pubblico rimasto e magari col weekend e le scuole chiuse qualcosa si muoverà. Ieri era primo, a sorpresa e di pochissimo, “Spider-Man Across the Spider-Verse” con 173 mila euro e 24.325 spettatori superfan della versione fumetto di Spider-Man. Il totale è di 3, 2 milioni.

Secondo posto per il fracassone “Transformers – Il risveglio” con 146 mila euro, 20.119 spettatori e un totale in due giorni di 347 mila euro, Terzo posto per “La sirenetta” con 142 mila euro, 20.653 spettatori e un totale di 9, 3 milioni di euro. Parecchio distanziato al quarto posto troviamo l’ormai stravisto “Fast X” di Louis Leterrier con 38 mila euro e un totale di 11, 1 milioni di euro. Ieri ho visto “Fast X cazzatona piuttosto divertente con Vin Diesel e soci in guerra con un Jason Momoa cattivissimo ma sostanzialmente ridicolo che fa partire una bomba formato king-size nel centro di Roma destinata a scoppiare a Piazza San Pietro ma che i nostri eroi riescono almeno a deviare e a far scoppiare nel Tevere. Boom!

Diciamo che la parte romana non è male, ma il film funziona solo nelle scene di botte tra i vari personaggi, Charlize Theron contro Michelle Rodriguez, o di scontro in auto, Momoa contro Vin Diesel a Rio de Janeiro, mentre diventa qualcosa di terrificante nelle scene di raccordo o di commedia. Va detto che è talmente fitto di apparizioni, sorprese, rimandi ai vecchi personaggi che non riesci a muoverti bene se sei uno spettatore normale. Certo il cast è impressionante, da Helen Mirren a Brie Larson, da Rita Moreno a camei di Gal Gadot, Dwayne Johnson, Michael Rooker.

Quinto posto, stretto tra questi fil, fracassoni e miliardari, troviamo il campione italiano, “Rapito” di Marco Bellocchio con 21 mila euro e un totalino i 1, 2 milioni di euro. Lo seguono l’horror “The Boogeyman” con 16 mila euro e un totale di 511 mila euro, “Denti da squalo”, favola italiana diretta da Davide Gentile con Virginia Raffaele, Claudio Santamaria e Edoardo Pesce con 13 mila euro e un totale di 49 mila euro, “Mindcage – Mente criminale”, thriller diretto da Mauro Borrelli con Martin Lawrence, Melissa Roxburgh e John Malkovich, con 11 mila euro.

