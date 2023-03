CIAK, MI GIRA - GLI INCASSI DI IERI, LUNEDÌ, STRAVOLGONO LE REGOLE DEL CINEMA DEL WEEKEND. PROPRIO UN’ALTRA COSA. PRIMO POSTO PER IL FILM-CONCERTO “LUCIANO LIGABUE – 30 ANNI IN UN GIORNO 108 MILA EURO, 8.932 SPETTATORI. E SECONDO A “EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE” 41 MILA EURO, 8.263 SPETTATORI - AL TERZO POSTO TROVIAMO IL CAMPIONE ITALIANO, “L’ULTIMA NOTTE DI AMORE” DI 35 MILA EURO, 6.049 SPETTATORI, 2 MILIONI DI EURO TOTALI - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Luciano Ligabue – 30 anni in un giorno

Gli incassi di ieri, lunedì, stravolgono le regole del cinema del weekend. Proprio un’altra cosa. Primo posto per il film-concerto “Luciano Ligabue – 30 anni in un giorno” della Vision, 108 mila euro, 8.932 spettatori. E secondo posto non a “Shazam!”, ma a “Everything Everywhere All At Once” dei Daniels con Michelle Yeoh e Jamie Lee Curtis, 41 mila euro, 8.263 spettatori, con un totale di 1, 6 milioni di euro.

shazam! furia degli dei 4

Al terzo posto troviamo il campione italiano, “L’ultima notte di Amore” di Andrea Di Stefano con Pierfrancesco Favino poliziotto pronto per la pensione, 35 mila euro, 6.049 spettatori, 2 milioni di euro totali. Francamente pensavo che facesse di più. Invece lo ha battuto “Everything Everywhere All At Once”. “Shazam! Furia degli dei” con Zachary Levi e Helen Mirren , senza il pubblico dei ragazzini, precipita al quarto posto con 34 mila euro, 5.559 spettatori e un totale di 873 mila euro. Un disastro per un film della DC Comics.

CREED III

Quinto posto per “The Whale” con Brendan Fraser con 29 mila euro, 4.559 spettatori con 2,7 milioni di euro. Per la I Wonder, quindi, la società di distribuzione italiana che ha comprato i due film premi Oscar, questo 2023 è un trionfo assoluto. “Creed III” e “Scream Vi” finiscono al sesto e settimo posto. Il primo con 29 mila euro e un totale di 6,3 milioni, il secondo con 21 mila euro e un totale di 1, 4. Ottavo “Mixed By Erry” di Sydney Sibilia con 7 mila euro e un totale di 741 mila euro, mentre “Educazione fisica” di Stefano Cipani è nono con 6 mila euro e un totale di 121 mila euro. E’ tutto.

