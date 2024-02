CIAK, MI GIRA! - “POOR THINGS – POVERE CREATURE” VINCE IL WEEKEND CINEMATOGRAFICAMENTE DEBOLUCCIO A CAUSA DI SANREMO CON 1 MILIONE 112 MILA EURO. IERI IN SALA ERA PRIMO CON UN INCASSO ESPLOSIVO DI 503 MILA EURO E 66 MILA SPETTATORI - LO SEGUE LA COMMEDIA STUPIDINA "TUTTI TRANNE TE”, UN MILIONE NEL WEEKEND, IERI SECONDO CON 375 MILA EURO E, ATTENZIONE, SYDNEY SWEENEY AVRÀ QUESTA SETTIMANA UN SECONDO FILM IN SALA, IL POTENTE “MADAME WEB”, CON TUTTE SUPEREROINE…

Marco Giusti per Dagospia

povere creature 3

Vince il weekend cinematograficamente deboluccio a causa di Sanremo “Poor Things – Povere creature” di Yorgos Lanthimos con Emma Stone alla ricerca della sua identità tra buone letture e forti esperienze sessuali con 1 milione 112 mila euro. Ieri in sala era primo con un incasso esplosivo di 503 mila euro e 66 mila spettatori per un totale di 6,3 milioni. Lo segue la commedia stupidina con Sydney Sweeney e Glen Powell “Tutti tranne te”, un milione nel weekend, ieri secondo con 375 mila euro e 47 mila spettatori per un totale di 5, 1 milioni di euro.

tutti tranne te 7

E, attenzione!, Sydney Sweeney avrà questa settimana un secondo film in sala, il potente “Madame Web”, con tutte supereroine. Terzo incasso del weekend è “I soliti idioti 3” di Biggio&Mandelli con 378 mila euro, anche se ieri era solo 5° con 181 mila euro. Il totale è di 3,6 milioni. Quarto nel weekend è il cartone animato per bambini “Sansone e Margoit – Due cuccioli all’opera” con 335 mila euro, ieri terzo con 181 mila euro. “Perfect Days” diu Wim Wenders è quinto con 330 mila euro, ma ieri era quarto con 159 mila euro. Il totale è di 4,7.

SYDNEY SWEENEY IN madame web

Seguono “The Holdovers” di Alexander Payne con 248 mila euro per un totale di 1, 9 milioni, “Argylle” di Matthew Vaughn con Bryce Dallas Howard con 230 mila euro e un totale di 713 mila euro. “Dieci minuti” di Maria Sole Tognazzi con Barbara Ronchi è ottavo con 225 mila euro e un totale di 946 mila euro. La new entry della settimana, “Il colore viola” in versione musical è decimo con 158 mila euro.

argylle la super spia

In America “Argylle” è primo con 6, 5 milioni di dollari di incasso nel weekend del super bowl per un totale di 28 milioni in patria e 60 globali. Ma costa ben 200 milioni di dollari. Interessante è il ritorno in sala di “Dune” nell’attesa del sequel “Dune 2”. In America ha incassato 1, 7 milioni di dollari in 2000 sale.

henry cavill in argylle la super spia

In Cina, dove si vantano di avere ormai il più vasto mercato cinematografico del mondo, per il Capodanno Cinese sono usciti ben otto nuovi film, tutti cinesi, diretti da registi come Zhang Yimou, Han Han, Jia Ling e Ning Haoche hanno intasato la classifica. Leggiamo su Variety che se gli otto film cinesi non funzionassero sono pronti i film occidentali a entrare in scena, come “Argylle”, previsto per il 23 febbraio.

il gatto di argylle la super spia

I film cinesi in sala per il Capodanno sono “Pegasus 2,” un car-racing comedy diretto e interpretato da Han Han. “Yolo” di Jia Ling, remake di un film giapponese, “1s00 Yen Love”, sull’apprezzarsi per come si è. “The Movie Emperor”, commedia satirica con Andy Lau di Ning Hao. ““Vida La Vida”, film con due ragazzetti. E ben tre film animati “Time Twist”, “Ba Jie,” e “Huang Pi: God of Wealth Cat”.

