Marco Giusti per Dagospia

Altro che trionfo di “West Side Story” di Steven Spielberg, è sì primo nel weekend, ma è un mezzo flop, con solo 10 milioni di dollari di incassi, davanti ai 9,4 di “Encanto” e ai 7,1 di “Ghostbusters: Legacy” e ai 4 di “House of Gucci”. Non solo.

Ha anche un budget da 100 milioni di dollari e dai mercati internazionali arrivano solo altri 4 milioni di dollari.

E intanto “Encanto” e “Ghostbusters” stanno scalando le classifiche internazionali con incassi globali di 151 e 164 milioni di dollari, e anche “House of Gucci” ben si difende con un globale di 93 milioni.

Andò meglio, qualche mese fa, in una situazione decisamente peggiore di pandemia, il più piccolo musical “In the Heights”, che 11 milioni al suo primo weekend. Leggo però che “West Side Story” è un film da incasso più lento, che dovrà crescere durante le feste. Da noi, ad esempio, uscirà il 23 dicembre. Sarà…

Inoltre, va detto, non ha neanche la sponda, come “Dune”, di una rapida uscita in streaming.

Intanto in Italia vince il weekend ovviamente “Harry Potter e la pietra filosofale” con 1,4 milioni di euro, solo ieri ne ha fatti 473 mila, “Encanto” è secondo con 438 mila euro e “Mollo tutto e apro un chiringuito” terzo con 321 mila euro.

“Sing 2” si sta facendo faticosamente strada. Ieri era terzo a 141 mila euro. Nulla si sa degli incassi di “E’ stata la mano di Dio”, ma viene dato a 13 milioni di dollari negli incassi globali sui siti americani di cinema.

E questa settimana uscirà “Spider-Man: No Way Home” in tutto il mondo. Preparetevi. In America, leggo, uscirà anche un’edizione restaurata di “Le notti di Cabiria” di Federico Fellini, in gran parte scritto da Pier Paolo Pasolini. Anzi, è forse il film che segna la maggior collaborazione tra Fellini e Pasolini, l’unico sceneggiatore che era sempre presente sul set e che fece tutti i provini per “La dolce vita”. Perché non farlo riuscire anche da noi?

