CIAK, MI GIRA - DOLCETTO O SCHERZETTO? MENTRE I PIÙ VECCHI ASSISTEVANO ALLO SCONTRO EPOCALE TRA MARIA ROSARIA BOCCIA E ITALO BOCCHINO A “PIAZZA PULITA”, DOVE L’UNICO SANGUE ERA QUELLO DELLA FERITA SULLA CAPOCCIA DI GENNY, ART THE CLOWN E IL SUO “TERRIFIER3” DI DEMIAN LEONE ESPLODEVA NELLE SALE ITALIANE NELLA NOTTE DI HALLOWEEN. AL PRIMO GIORNO IN SALA, SOLO CON LE ANTEPRIME, SBANCA LA CLASSIFICA ITALIANA CON 1 MILIONE E MEZZO DI EURO E 189 MILA SPETTATORI. UN RISULTATO MAI VISTO PER UN PICCOLO HORROR, MA GIRATO COME SI DEVE - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

italo bocchino vs maria rosaria boccia piazzapulita 5

Dolcetto o scherzetto? Questa non ve l’aspettavate, eh… Mentre i più vecchi assistevano allo scontro epocale senza esclusione di colpi tra Maria Rosaria Boccia e Italo Bocchino, il miglior amico di Genny Sangiuliano, a “Piazza pulita” su La7, “Lei non è un gentiluomo”-“Sono un gentiluomo con le gentildonne”, dove l’unico sangue che appariva era quello della ferita sulla capoccia di Genny, Art the Clown e il suo “Terrifier3” di Demian Leone esplodeva nelle sale italiane nella notte di Halloween cancellando tutto il resto.

terrifier 3 8

Capri, Lauro, lo scudetto del Napoli, il sangue ’e San Gennaro, Berlinguer con la parrucca, Sophia Loren senza parrucca, la Meloni con la calcolatrice, perfino Demi Moore nuda che sogna di tornare giovane e il poro Muccino che sogna di tornare un regista di successo.

Al suo primo giorno in sala, solo con le anteprime, visto che il film uscirà il 7 novembre, distribuito dalla piccolissima Plaion Pictures, “Terrifier 3” sbanca così la classifica italiana con 1 milione e mezzo (1.512) di euro e 189 mila spettatori. Un risultato mai visto per un piccolo horror, estremamente violento, ma girato come si deve in 16 mm rispettando le regole del cinema di genere anni ’70.

venom the last dance

Non c’è storia per gli altri film, “Venom: The Last Dance” con Ton Hardy è secondo con 317 mila euro e 39 mila spettatori con un totale di 4 milioni 181 mila. Cioè 150 mila spettatori in meno! Il bellissimo “Longlegs” di Oz Perkins con Nicolas Cage, l’altro horror di Halloween si ferma al suo primo giorno in sala a 266 mila euro con 33 mila spettatori.

nicolas cage longlegs

“Parthenope” di Paolo Sorrentino scende al quarto posto con 194 mila euro, 26 mila spettatori e un totale per un film italiano impressionante di quasi tre milioni di euro (2.853) in sette giorni. La riedizione di “Coraline” di Henry Selick lo stupendo horror per bambini animato a passo uno è quinto con 168 mila euro e 19 mila spettatori. “Smile 2” sesto con 144 mila euro, 17 mila spettatori e un totale di 2 milioni 471 mila euro.

luisa ranieri in parthenope

Al suo primo giorno in sala, ma perché lo fate uscire a Halloween?, con tanto di lancio di Andrea Occhipinti a “Piazza pulita” con tanto di servizio sul cinema italiano, ”Berlinguer: La grande ambizione” di Andrea Segre con Elio Germano con la parrucca da Berlinguer incassa 129 mila euro per 19 mila spettatori. E non sarebbe neanche male in un contesto diverso.

Non capisco perché il potente medicin-fiction “The Substance” di Coralie Fargeat con Demi Moore e Margaret Qualley che lottano per la sopravvivenza nello stesso corpo è ottavo con 126 mila euro, 16 mila spettatori. Con gli incassi delle anteprime arriva a 254 mila euro.

berlinguer la grande ambizione

Ma non è “Terrifier3”. Il pubblico dei ragazzetti che vogliono il sangue lo sa. E’ un film per signore di Prati. “Fino alla fine” di Gabriele Muccino con il suo cast di sconosciuti si ferma al nono posto con 57 mila euro 7 mila spettatori e un totale di 61 mila euro con le anteprime romane. “Il robot selvaggio” finisce rottamato al decimo posto con 35 mila euro, 5 mila spettatori e un totale di quasi 5 milioni (4.919) di euro.

margaret qualley the substance

In tutto questo non mi resta che confermarvi che “Terrifier3” è una geniale operazione di recupero di tutti i grandi horror del passato dove Art the Clown si muove perfettamente uccidendo tutti, ragazze, ragazzi e bambini in maniera poco sostenibile tra litri di sangue, ma con un minuzioso lavoro sull’immagine. Ho visto che è primo a Halloween anche in Spagna, ma con 530 mila euro. Non con un milione e mezzo. In Francia non lo fanno uscire proprio.

GARY OLDMAN - PARTHENOPE STEFANIA SANDRELLI - PARTHENOPE parthenope di paolo sorrentino terrifier 2 nicolas cage longlegs venom the last dance terrifier 3 9 terrifier 3 11 applausi per terrifier 3 al festival del cinema fantastico di sitges damien leone terrifier 3 terrifier 3 4 italo bocchino vs maria rosaria boccia piazzapulita 3