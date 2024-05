CIAK, MI GIRA! – MA CON QUESTO SOLE AVETE DAVVERO VOGLIA DI ANDARE AL CINEMA? INFATTI GLI INCASSI SONO DISASTROSI. ALLA FACCIA DELL’ANTEPRIMA A CANNES, “FURIOSA. A MAD MAX SAGA” DA NOI INCASSA IERI 245 MILA EURO, 31 MILA SPETTATORI – AL SECONDO POSTO IL FILM PER RAGAZZINI “IF – GLI AMICI IMMAGINARI” CON 201 MILA EURO, SEGUITO DA “IL REGNO DEL PIANETA DELLE SCIMMIE” – FRESCO DI CANNES E DI PREMIO ALLA REGIA A UN CERTAIN REGARD, VI SEGNALO “I DANNATI” DI ROBERTO MINERVINI… – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Furiosa A Mad Max Saga

Ma con questo sole avete davvero voglia di andare al cinema? Infatti, gli incassi, ma non solo in Italia, sono disastrosi. Alla faccia dell’anteprima a Cannes, “Furiosa. A Mad Max Saga” di George Miller tarda a partire. Da noi incassa ieri 245 mila euro, 31 mila spettatori in 452 sale per un totale in tre giorni di 517 mila euro.

In America, dove si aspettavano un film di grande successo, era primo venerdì con 10 milioni di dollari e la bellezza di 3.804 sale. Chiuderà sui 30 milioni di dollari il primo weekend. Poco rispetto alle aspettative. In Francia è addirittura secondo dietro la commedia nazionale “Un p'tit truc en plus”.

Furiosa A Mad Max Saga

Va detto che se leggi “A Mad Max Saga” ti aspetti di trovare Mad Max. E Mad Max non c’è. Trovo il film fantastico, ma la presenza di Mad Max si sente. Tanto che sono costretti ad inventarsene uno un po’ usa e getta, uno scucchione australiano un po’ Kurt Russell un po’ Max Giusti. Ma non è certo né il Mad Max di Mel Gibson né quello di Tom Hardy.

Al secondo posto il film per ragazzini “If – Gli amici immaginari” con 201 mila euro, 29 mila spettatori in 446 sale per un totale di 1 milione 187 mila euro. Lo segue “Il regno del pianeta delle scimmie” di Wes Ball con 133 mila euro, 16 mila spettatori in 296 sale per un totale di 2 milioni 427 mila euro.

Furiosa A Mad Max Saga

Quarto e quinto posto per gli horror “Abigail”, 64 mila euro e un totale di 496 mila euro, e “La profezia del male (Tarot)”, 63 mila euro, un totale di 985 mila euro. Al sesto posto la rilettura femminista di Barbara Alberti “Vangelo secondo Maria” con Benedetta Porcaroli e Alessandro Gassman, 57 mila euro, 8 mila spettatori e un totale di 100 mila euro.

i dannati di roberto minervini 2

“Challengers” di Luca Guadagnano con Zendaya è settimo con 50 mila euro, 6 mila spettatori e un totalone di 4 milioni 132 mila euro. Il totale globale è di 80 milioni di dollari. Ottavo posto per “The Fall guy” con Ryan Gosling ed Emily Blunt con 49 mila euro e un totale di 2 milioni 23 mila euro. Il gattone “Garfield” è nono con 41 mila euro e un totale di quasi 2 milioni di euro (1,908).

i dannati di roberto minervini 5

Decimo posto per “Il gusto delle cose” con Benoit Magimel e Juliette Binoche, 40 mila euro, un totale di 451 mila euro. “Marcello mio” di Chistophe Honoré con Chiara Mastroianni e Catherine Deneuve è 11° con 35 mila euro, 5 mila spettatori e un totale di 66 mila euro. Fresco di Cannes e di premio alla regia a Un Certain Regard, vi segnalo “I dannati” di Roberto Minervini, piccolo film girato come fosse un documentario dedicato a un episodio della Guerra Civile Americana. 17° con 10 mila euro, 1.569 spettatori e un totale di 61 mila euro.

the fall guy the fall guy benedetta porcaroli vangelo secondo maria