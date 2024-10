CIAK, MI GIRA! - NON CI RESTA CHE L’HORROR. "SMILE 2" BALZA AL PRIMO POSTO CON 219 MILA EURO, 27 MILA SPETTATORI - MA IN ITALIA NON ABBIAMO NESSUNO CHE SAPPIA FARE GLI HORROR E SAPPIA URLARE COME NAOMI SCOTT NEL RUOLO DI SKYE RILEY? - SECONDO POSTO PER “IL ROBOT SELVAGGIO”: 183 MILA EURO, 26 MILA SPETTATORI - MEDAGLIA DI BRONZO PER "MEGALOPOLIS", 107 MILA EURO, CON 15 MILA SPETTATORI...

Marco Giusti per Dagospia

Non ci resta che l’horror. “Smile 2” di Parker Finn con l’emergente Naomi Scott, nuova scream queen, e il sorriso malvagio di Ray Nicholson, figlio di Jack, sbanca in America e in tutto il mondo, forte di un ottimo appoggio critico (83% di gradimento) e di un vasto pubblico di ragazzetti che non aspetta altro che essere terrorizzato nell’attesa di Halloween. Al suo primo giorno in America, 3.610 schermi, “Smile2” arriva a 8, 8 milioni di dollari puntando a un primo weekend da 22-23 milioni di dollari. In Francia con 358 schermi ha 34 mila spettatori.

Da noi balza al primo posto ieri con 219 mila euro, 27 mila spettatori e un totale, in due giorni, di 362 mila euro. Ma non abbiamo nessuno in Italia che sappia fare gli horror e sappia urlare come Naomi Scott nel ruolo di Skye Riley? Niente, eh… tutti davanti alla tv a vedere i talk politici con Travaglio, Bocchino, Mario Sechi e la Braidotti e a nessuno che venga l’idea per un buon horror. Secondo posto nella classifica italiana per “Il robot selvaggio” di Chris Sanders per la Dreamworks, 183 mila euro, 26 mila spettatori e un totale di 2 milioni 223 mila euro.

Al terzo posto troviamo il flo-kolossal da 120 milioni di dollari di Francis Coppola, “Megalopolis”, 107 mila euro, con 15 mila spettatori e un totale in due giorni di 280 mila euro. Neanche male, su. Gli italiani a Coppola ancora ci credono. Sono affezionati. “Joker: Folie a deux” di Todd Phillips scende così al quarto posto con 95 mila euro, 11 mila spettatori e un totale di 7 milioni 102 mila euro. Il mafia movie del momento, “Iddu” di Piazza e Grassadonia con Elio Germano, che abbiamo visto come Berlinguer alla Festa del Cinema di Roma, è quinto con 87 mila euro, 12 mila spettatori e un totale di 1 milione 223 mila euro. Non male.

Sesto “Vermiglio” di Maura Delpero con Tommaso Ragno, 28 mila euro, 4 mila spettatori e un totale di tutto rispetto di 1 milione 855 mila euro. Settimo posto per la commedia “L’amore e altre seghe mentali” di e con Giampaolo Morelli e l’emergente Maria Chiara Giannetta, 27 mila euro, 4 mila spettatori e un totale, in due giorni, di 44 mila euro. Pochino.

Pur forte di una presentazione a Cannes e di ottime critiche “The Apprentice – Alle origini di Donald Trump” di Ali Abbasi con Sebastian Stan come un giovane faciolone e zazzeruto Trump e Jeremy Strong come l’avvocato fijo de mignotta Roy Cohn che gli insegna la via sbagliata al successo, è ottavo con 26 mila euro, 3.878 spettatori e un totale di 44 mila euro.

Il bellissimo film indiano, premiato col Grand Prix della Giuria a Cannes “All We Imagine As Light – Amore a Mumbai” di Payal Kapadiya, che dovrebbe far piangere il pubblico dell signore più colte, è nono con 12 mila euro, 1.839 spettatori e un totale di 94 mila euro. Ve lo consiglio. E’ uno dei grandi film dell’anno. Decimo posto per l’action inglese “Clean Up Crew – Specialisti per lavori sporchi” di Joe Keeyes con Antonio Banderas, Jonathan Rhys-Meyer, Ekaterina Baker, Melissa Leo, che puzza già di film da streaming, 11 mila euro, 1.564 spettatori e un totale di 17 mila euro. E’ così. “Smile2” stravince.

