Marco Giusti per Dagospia

Oggi esce “Il gladiatore 2” di Ridley Scott e le cose cambieranno. Ma la riedizione di “Interstellar” di Christopher Nolan a dieci anni dall’uscita ha funzionato benissimo. Anche ieri “Interstellar” era primo con 366 mila euro, 49 mila spettatori in 210 sale per un totale, in tre giorni, di 909 mila euro. Un milione…

Secondo posto per “Il ragazzo dai pantaloni rosa” di Margherita Ferri con 213 mila euro, 35 mila spettatori in 348 sale per un totale di 1 milione 626 mila euro. “Parthenope” di Paolo Sorrentino finisce al terzo posto con 119 mila euro, 18 mila spettatori in 378 sale per un totale di 6 milioni 533 mila euro. Ma, seppur di poco, è sempre sotto “Venom3”. “Terrifier3” di Demian Leone con Art The Clown è quarto con 97 mila euro, 15 mila spettatori in 299 sale per un totale di 3 milioni 123 mila euro.

Non credo possa fare molto più di questo. “Berlinguer: La grande ambizione” di Andrea Segre con Elio Germano che fa Berlinguer regge bene al quinto posto con lo stesso identico incasso di “Terrifier3”, 97 mila euro, 15 mila spettatori in 297 sale per un totale di 1 milion 870 mila euro.

“The Substance”, horror per signore firmato da Coralie Fargeat con Demi moore e Margaret Qualley è sesto con 83 mila euro, 12 mila spettatori in 297 sale per un totale di 1 milione 870 mila euro. Disastro per il kolossal americano “Uno Rosso” con Dwayne Johnson, settimo con 71 mila euro, 10 mila spettatori e un totalino di 1 milione 156 mila euro. “Venom3” incassa ieri 52 mila euro, 7 mila spettatori e un totale di 6 milioni 940 mila euro.

Nono “Stop Making Sense”, storico film-concerto diretto da Jonathan Demme dedicato ai Talking Heads, 38 mila euro, 3 mila spettatori e un totale di 98 mila euro. “Eterno visionario” di Michele Placido con Fabrizio Bentivoglio che interpreta Pirandello è 11° con 32 mila euro, 5 mila spettatori e un totale disastroso di 336 mila euro. Non si possono fare tutti questi biopic uno sull’altro. Pirandello lo aveva già fatto Toni Servillo, a che serviva un nuovo film? Pure lo scatenatissimo “Anora” di Sean Baker con Mikey Madison, Palma d’Oro a Cannes, sta andando male, 25 mila euro al 12° posto e un totale di 253 mila euro.

Leggo che anche in Spagna sta andando male per colpa del lancio sbagliato del film. Non è chiaro che è una commedia erotica… Lo stupendo “Flow”, film di animazione lettone che ha incantato gli spettatori di mezzo mondo tra Cannes e Annecy, probabile Oscar del 2025, è 14° con 10 mila euro e un totale di 123. Ma il ritorno di Bugs Bunny e Daffy Duck va pure peggio, “Looney Tunes” è 16° con 8 mila euro e un totale di 159 mila euro. E oggi escono “Gladiator2” di Ridley Scott, “Giurato numero 2” di Clint Eastwood con Nicholas Hoult, “Stranger Eyes” di Yeo Siew Hua. E le cose in testa alla classifica cambieranno.

