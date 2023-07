CIAK, MI GIRA - VABBÉ. “BARBIE” SUPERA OGNI PIÙ ROSEA ASPETTATIVA E NELLA SUA PRIMA SETTIMANA INCASSA 337 MILIONI DI DOLLARI GLOBALMENTE. E’ IL QUARTO MIGLIOR WEEKEND DELLA STORIA DEL CINEMA AMERICANO, IL MIGLIORE PER UN FILM DIRETTO DA UNA DONNA - IN ITALIA STRAVINCE IL SUO PRIMO WEEKEND CON 7 MILIONI 717 MILA EURO, LASCIANDO “MISSION: IMPOSSIBLE – DEAD RECKONING PART ONE” ALLA CIFRA IRRISORIA DI 856 MILA EURO - IN AMERICA VA BENE ANCHE “OPPENHEIMER” CHE INTASA LE SALE IMAX, RICORDATEVENE QUANDO ARRIVERÀ IN ITALIA CHE VA VISTO LÌ... - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

barbie margot robbie

Vabbé. “Barbie” di Greta Gerwig con Margot Robbie supera ogni più rosea aspettativa della Warner Bros e nella sua prima settimana, con un budget di 145 milioni di dollari, ne incassa 155 in America e 337 globalmente. E’ il quarto miglior weekend della storia del cinema americano, il migliore per un film diretto da una donna. In Italia stravince il suo primo weekend con 7 milioni 717 mila euro, lasciando “Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One” alla cifra irrisoria di 856 mila euro.

MISSION IMPOSSIBLE Dead Reckoning PARTE 1.

In America è secondo e va bene, meglio del previsto, anche il meno popolare “Oppenheimer” di Christopher Nolan con Cillian Murphy che, con un budget di 100 milioni, ne incassa 80 in America e 174 globali, intasando le sale per le proiezioni Imax, ricordatevene quando arriverà in Italia che va visto lì, che rappresentano il 47% degli incassi americani. Inoltre sono film complementari, che cioè non si fanno guerra, non devi assolutamente scegliere quale vedere. “Barbie” sta andando meglio del previsto anche in Cina, dove si temeva il rifiuto totale e invece ha incassato 8, 5 milioni di dollari al quarto posto, dietro tre campioni nazionali.

oppenheimer nolan

Totalmente massacrato anche in America “Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One”, con il poro Tom Cruise coi capelli tinti sul roscio, che crolla del 65% nella sua seconda settimana e arriva a solo 19, 5 milioni di dollari con un totale americano di 118, 7 milioni e globale di 370. Ma ricordiamoci che costa 290 milioni di dollari. L’indipendente trumpianissimo “Sound of Freedom” con Jim Caveziel lo tallona da vicino al quarto posto con 18 milioni di dollari e un totale di 124 milioni, cioè più di “Mission: Impossible”. Mentre “indiana Jones e il quadrante del destino” è quinto con 6,7 milioni di dollari, un totale di 159 milioni e un globale di 325. Anche in questo caso, se non costasse 300 milioni di dollari sarebbe stato un successo. E invece…

barbenheimer oppenheimer 2 oppenheimer 16 oppenheimer 17 indiana jones and the dial of destiny phoebe waller bridge harrison ford 1 barbie il film 3 Sound of Freedom Sound of Freedom barbenheimer 4 barbie il film 4 barbenheimer 3 barbenheimer 1 MISSION IMPOSSIBLE Dead Reckoning PARTE 1. indiana jones and the dial of destiny harrison ford 1 Mission Impossible - Dead Reckoning. Mission Impossible - Dead Reckoning. Mission Impossible - Dead Reckoning. MISSION IMPOSSIBLE Dead Reckoning PARTE 1. MISSION IMPOSSIBLE Dead Reckoning PARTE 1. barbie il film 1 Sound of Freedom oppenheimer 3

indiana jones and the dial of destiny harrison ford 2 indiana jones and the dial of destiny harrison ford 3 indiana jones and the dial of destiny harrison ford indiana jones and the dial of destiny harrison ford 4 barbie il film 5 barbie il film 6