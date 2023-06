CIAK, MI GIRA – GIUGNO SI APRE CON “LA SIRENETTA”, NELLA NUOVA VERSIONE DELLA DISNEY, PRIMA IN CLASSIFICA – “FAST X” ARRANCA AL SECONDO. “RAPITO” DI MARCO BELLOCCHIO È TERZO. POCO. MOLTE LE DOMANDE. SE AVESSE AVUTO UN PROTAGONISTA PIÙ NOTO ALLA FAVINO SAREBBE ANDATO MEGLIO? FORSE. MA AVREBBE PERSO CARATTERE – MENTRE “IL SOL DELL’AVVENIRE” DI NANNI MORETTI SPROFONDA AL NONO POSTO... – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

la sirenetta

Giugno si apre con “La sirenetta”, nella nuova versione della Disney prima in classifica. Anche ieri, giornaticcia, con tanto di partita, arriva a 463 mila euro portando al cinema 71 mila spettatori per un totale di 5 milioni 596 mila euro. In tutto il mondo l’incasso è di 209 milioni di dollari.

“Fast X” di Louis Leterrier con Vin Diesel, Michelle Rodriguez e Jason Statham arranca al secondo posto con 134 mila euro, 20 mila spettatori e un totale 9 milioni 988 mila euro. Il suo totale globale è di 522 milioni di dollari.

rapito di marco bellocchio 1

Al terzo posto troviamo il campione italiano, fresco di Cannes, anche se non ha vinto nulla, “Rapito” di Marco Bellocchio con Paolo Pierobon, Fabrizio Gifuni, Fausto Russo Alesi, 53 mila euro, 9.666 spettatori per un totale di 610 mila euro. Poco. Molte le domande. Se avesse avuto un protagonista più noto alla Favino sarebbe andato meglio? Forse. Ma avrebbe perso carattere.

fabrizio uni in rapito di marco bellocchio

Pierobon, grande attore ronconiano che recentemente è stato un Berlusconi spettacolare (“1992”), ha dominato il suo episodio in “Esterno notte”, non è ancora così riconoscibile, ma fa un grande, ambiguo Papa Pio IX. Non sarebbe stato meglio il primo titolo, “La conversione”, invece di questo “Rapito”? Non so rispondere.

Lo trovo un bellissimo film, penso che avrebbe potuto vincere un premio a Cannes e penso che potrebbe andare meglio in sala. Mi ricordava il mio amico Ciro Ippolito che quarant’anni fa cercò di portare al cinema la storia di Edgardo Mortara, il bambino rapito dal papa, ma i produttori, allora legati al potere andreottiano, lo trattarono come un pazzo.

rapito di marco bellocchio 10

Come si poteva toccare la Chiesa? “Ippolito, facciamo che questa sceneggiatura non me l’avete mai consegnato” gli rispose Goffredo Lombardo, che era amico di Andreotti. “Ippolito, vi dico solo questo: noi abbiamo rapporti con lo Ior”, gli rispose un altro celebre produttore emiliano, uno che aveva la lucetta rossa fuori dalla porta da controllare prima di entrare nel suo ufficio. Diciamo che erano altri tempi.

nanni moretti il sol dell'avvenire

Al quarto posto in classifica abbiamo “I Guardiani della Galassia vol. 3” di James Gunn con 31 mila euro, e un totale di 10 milioni 461 mila euro. La Lucky Red ha fatto uscire i due primi “Alien”, cioè “Alien” di Ridley Scott, quinto con 19 mila euro e un totale di 72 mila euro, e “Aliens” di James Cameron, settimo con 10 mila euro e un totale di 29 mila euro. “Renfield” con Nicholas Hoult come Renfield, il servitore pazzo di Dracula – Nicolas Cage. Ottavo posto per “Daliland” con Ben Kingsley come Dali, bruttissimo.

Mentre “Il sol dell’avvenire” di Nanni Moretti sprofonda al nono posto con 5 mila euro di incasso, 808 spettatori e un totale di 3, 8 milioni di euro.

la sirenetta nanni moretti nanni moretti il sol dell avvenire 2 nanni moretti il sol dell avvenire 3 LA LOCANDINA FRANCESE DI IL SOL DELL'AVVENIRE - IL NUOVO FILM DI NANNI MORETTI la sirenetta rapito di marco bellocchio 5 rapito di marco bellocchio 3 rapito di marco bellocchio rapito di marco bellocchio 2 la sirenetta