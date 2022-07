CIAK, MI GIRA – “THOR: LOVE AND THUNDER” È ANCORA PRIMO NELLE CLASSIFICHE ITALIANE. I RAGAZZINI, INCURANTI DI CALDO, OMICRON, LA GRANDE MORIA DELLA SINISTRA DI PRATI E CRISI DI GOVERNO, SEGUITANO A ANDARLO A VEDERE. EROICAMENTE. IERI HA INCASSATO ALTRI 287MILA EURO – SEGUONO “ELVIS” E “TOP GUN: MAVERICK”. PUR SE PENALIZZATO DALL’ASSURDO DIVIETO AI MINORI DI 18 ANNI, “X – A SEXY HORROR STORY”, MISCHIONE DI PORNO E SLASHER ALLA “NON APRITE QUELLA PORTA”, È QUINTO. I FILM ITALIANI SONO SCOMPARSI…

Marco Giusti per Dagospia

Thor, coi suoi due martelli rivali, quello nuovo fiammante e quello vecchio mezzo rotto ricostruito dalla Mighty Thor di Natalie Portman, è ancora primo nelle classifiche italiane.

I ragazzini, incuranti di caldo, Omicron, la grande moria della sinistra di Prati e crisi di governo, seguitano a andarlo a vedere. Eroicamente.

Ieri “Thor: Love and Thunder” ha incassato altri 287 mila euro per un totale di 6,5 milioni di euro. Magari li avesse fatti un film italiano… In tutto il mondo Thor ha già incassato 382 milioni di dollari.

Seguono “Elvis” con 26 mila euro e un totale di 2,1 milioni e “Top Gun: Maverick” con 22 mila euro e un totale di 11 milioni. Quarto posto al suo primo giorno per la riedizione della Lucky Red di un capolavoro di Hayao Miyazaki, “La Principessa Mononoke”, 19 mila euro.

Pur se penalizzato dall’assurdo divieto ai 18 anni per sesso e violenza (finalmente un po’ di cinema, si dirà…) “X” di Ti West, che da noi si intitola “X – A Sexy Horror Story”, mischione di cinema porno e cinema slasher alla “Non aprite quella porta”, adorato dalla critica americana, è quinto con 13 mila euro al suo primo giorno di programmazione. Oggi lo vedo.

I film italiani sono scomparsi, vedo solo al nono e al decimo posto gli ormai vecchi “Ennio” e “Nostalgia” sulle 3.000 euro… Un altro film inglese uscito ieri, “The Forgiven”, scritto e diretto dall’irlandese John Michael McDonagh, già regista di “The Guard” e “Calvary”, con Ralph Fiennes e Jessica Chastain, inglesi alle prese con un brutto incidente nel deserto del Marocco, ha incassato 1.547 euro con 57 sale. Buttato via…

