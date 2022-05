CIAK, MI GIRA – PER UN PO’ DOVREMO CONTARE GLI INCASSI INCREDIBILI DEL DOCTOR STRANGE PER NON PARLARE DEI DISASTRI DEL CINEMA DI CASA NOSTRA. MOLTO GIÙ NELLA CLASSIFICA ITALIANA TROVIAMO “TAPIRULAN”, OPERA PRIMA DI CLAUDIA GERINI. MAGARI, SE FAI USCIRE UN FILM PROPRIO IL GIORNO DELL’ESORDIO DI “DOCTOR STRANGE” NON È CHE LO INCORAGGI PROPRIO. UN PO’ BUTTATO VIA, NO?

Marco Giusti per Dagospia

doctor strange nel multiverso della follia 1

Avete già visto “Doctor Strange nel multiverso della follia” di Sam Raimi con Benedict Cumberbatch e Elizabeth Olsen? Tra poco non ci sarà un ragazzetto che non lo abbia visto mangiandosi un paio di secchioni di popcorn. Al suo terzo giorno di uscita in Italia il Doctor Strange, che in fondo è un bravo ragazzo che insegue un amore impossibile per tutti i multiversi, incassa un altro milione e 379 mila euro con 485 sale per un totale davvero clamoroso di 4 milioni 493 mila euro. In America, in anteprima giovedì, ha incassato 36 milioni di dollari, secondo solo a “Spider-Man: No Way Home”, che lo dovrebbe portare a 175 milioni di dollari in questo weekend. Altri 85 milioni di dollari vengono dai 40 mercati internazionali dove è già uscito, soprattutto Corea del Sud, Giappone e India, dove va fortissimo, che varranno a fine settimana tra i 125 e i 140 milioni di dollari.

benedict cumberbatch doctor strange nel multiverso della follia.

Credo che per un po’ dovremo contare gli incassi incredibile del Doctor Strange e non parlare dei disastri del cinema italiano. Almeno le sale saranno piene, su. Mentre in pieno centro a Roma abbiamo perso per sempre pure una sala storica come il Metropolitan, che pensavamo fosse vincolata a uso solo di sala cinematografica, e per questo era chiuso ma inutilizzabile per altro, mentre ora sta riaprendo diventando chissà cosa. Piango. Voglio un multiverso dove non si sono mai chiuse le sale del centro e della periferia italiane che mi hanno fatto crescere.

benedict cumberbatch doctor strange nel multiverso della follia.

Cito a caso l’Orfeo, l’Astor, l’Universale, il Lux, il Verdi, il Moderno di Genova, tutti su via XX Settembre e tutti chiusi, l’Ambasciatori di Trieste, dove si fecero vedere i primi porno, il Supercinema di Roma, dove ho visto “Apocalypse Now” in 70 mm. O il Fiamma di Roma, dove ci fu l’anteprima della “Dolce vita” con la Ekberg che non arrivava mai. Ora dicono che se lo comprerà il Centro Sperimentale… Sale favolose, anche se spesso proiettavano malissimo, risparmiando, come si diceva allora, sui “carboni”. Tanto che Alberto De Martino mi disse che assieme a Sergio Leone facevano il giro delle sale romane dove proiettavano i loro western e allungavano la mancia ai proiezionisti per farsi alzare i “carboni” e vedere lo schermo con maggiore luce. Nella classifica italiana, ammesso che abbia un senso, vedo che è secondo “Animali fantastici: I segreti di Silente” con 61 mila euro, 268 sale, e un totale di 7, 7 milioni di euro, Terzo “Downton Abbey II” con 43 mila euro, 341 sale, e un totale di 636 mila.

claudia gerini tapirulan

Quarta la commedia di Pieraccioni “Il sesso degli angeli” con 22 mila euro, 167 sale, e un totale di 1,3 milioni. Quarto “The Northman” di Robert Eggers con 22 mila euro e un totale di 838 mila euro. “Settembre” di Giulia Steigerwalt è settimo con 17 mila euro e un totale di 26 mila, “Gli Stati Uniti contro Billie Holliday” di Lee Daniels è nono con 15 mila euro e un totale di 22. Molto giù troviamo anche “Tapirulant”, opera prima di Claudia Gerini. L’ha visto Ciro Ippolito. Mi scrive un buon debutto e un applauso d’incoraggiamento. Magari, se fai uscire un film proprio il giorno dell’esordio di “Doctor Strange” non è che lo incoraggi proprio. E lo stesso vale per “Settembre”. Guarda caso due film diretti da donne. Un po’ buttati via, no?

claudia gerini tapirulan claudia gerini tapirulan