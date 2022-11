CIAK, MI GIRA - LA NOTIZIA È CHE IERI, DOPO UNA SETTIMANA DISASTROSA, “STRANGE WORLD”, IL CARTONE DELLA DISNEY COL PROTAGONISTA MEZZO AFRO-AMERICANO E TUTTO GAY, È FINALMENTE PRIMO CON 282 MILA EURO, CONTRO I 208 MILA DI “BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER”, E I 152 MILA DI “BONES AND ALL”. IL TEEN-HORROR DI LUCA GUADAGNINO È ARRIVATO NELLA SUA PRIMA SETTIMANA A 600 MILA EURO, TERZO ANCHE NELLA CLASSIFICA SETTIMANALE. VISTE LE PREMESSE, POTEVA ANDARE PEGGIO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

strange world 8

La notizia del box office italiano, è che ieri, dopo una settimana disastrosa, “Strange World”, il cartone animato della Disney col protagonista mezzo afro-americano e tutto gay, poco adatto al paese dei Malan e dei Pillon, malgrado ci fosse Spagna-Germania su Rai Uno, è finalmente risultato primo in classifica con 282 mila euro e 42 mila spettatori contro i 208 mila euro e i 27 mila spettatori di “Black Panther: Wakanda Forever”, arrivato a 913 mila euro nella settimana e a ben 7 milioni e mezzo di euro totali, e contro i 152 mila euro, e 21 mila spettatori di “Bones and All”, il teen-horror di Luca Guadagnino, arrivato nella sua prima settimana italiana a 600 mila euro, terzo anche nella classifica settimanale. E, viste le premesse, poteva andare peggio.

black panther wakanda forever 11

Certo. Va detto che tra le partite dei Mondiali, l’incredibile rifiuto per il nuovo film Disney, il nuovo odio per i film da Oscar, il concentrarsi ormai solo su pochissimi film-evento, il box office non solo italiano, ma americano e mondiale è diventato abbastanza indecifrabile. E perfino giornali importanti come Variety non riescono bene a cogliere il perché delle variazioni di gusto degli spettatori.

bones and all luca guadagnino 9

Questa settimana, importante in America perché legata al Thanksgiving, si segnala così anche da loro con un rinnovato primo posto per “Black Panther: Wakanda Forever” di Ryan Coogler, unico film che veramente ancora riesca a chiamare un numero incredibile di spettatori, con altri 45 milioni di dollari nel weekend che diventano 65 nei cinque giorni del Thanksgiving, arrivando così a 367 milioni di dollari in America e a ben 675 milioni globali, settimo incasso del 2022 subito dietro “The Batman” e “Thor: Love and Thunder”.

strange world 7

Secondo posto per “Strange World” di Don Hall e Qui Nguyen, kolossal Disney da 200 milioni di dollari che in America non ha sfondato nemmeno ieri. Ci si aspettava un incasso di 30-40 milioni grazie alle 4174 sale, e sono arrivati invece 11,9 milioni nel weekend e 18, 6 nei cinque giorni.

Anche con gli incassi dei mercati esteri si arriva solo a un totale di 27, 8 milioni. Un disastro per la Disney che ha già provocato un terremoto. Anche in Italia, abbiamo visto, “Strange World” è al secondo posto settimanale, con 632 mila euro, ma solo grazie alla giornata di ieri.

anya taylor jor. the menu

A sorpresa arriva invece in America al terzo posto, anche se la politica di Netflix è di non dichiarare gli incassi cinematografici dei suoi film, il giallone “Glass Onion: A Knives of Mystery” con Daniel Craig, uscito in 60 sale e arrivato a 9, 4 milioni nel weekend che diventano 13 nei cinque giorni.

Non sappiamo però quanto abbia incassato in Italia. Quarto posto per il film sulla guerra in Corea “Devotion” con 6 milioni nel weekend, quinto per “The Menu”, con 5, 2 milioni, “Black Adam” è sesto con 3, 5 milioni. Solo settimo il nuovo film di Steven Spielberg che punta decisamente all’Oscar, “The Fabelmans” con 2, 2 milioni, che diventano 3, 4 milioni con 638 sale.

anya taylor joy the menu

Un po’ deludente anche l’incasso di “Bones and All” di Luca Guadagnino con Timothée Chalamet e Taylor Russell, 2, 2 milioni di dollari nel weekend che diventano 3, 7 nei cinque giorni e 5, 8 coi mercati internazionali.

Non è molto, ci si aspettava sicuramente di più, tra i 6 e i 7 milioni, ma il film ha un budget molto basso, 16-20 milioni. La via per l’Oscar è lunga e le critiche sono tutte estremamente positive. Non si può dire che i cannibali piacciano a tutti. Fossero stati serial killer o camorristi o mafiosi...

strange world 6 strange world 12 ralph fiennes anya taylor joy the menu black panther wakanda forever 10 black panther wakanda forever 13 black panther wakanda forever 12 bones and all luca guadagnino 7 bones and all luca guadagnino 6 bones and all luca guadagnino 5 strange world 3