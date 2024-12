CIAK, MI GIRA! - LA NOVITÀ DEL GIORNO È L’ARRIVO DEL NUOVO KOLOSSAL-FLOP DELLA MARVEL, “KRAVEN IL CACCIATORE” - IL FILM, BOLLATO DAI CRITICI AMERICANI CON UN 9-13% SU ROTTEN TOMATOES, È GIÀ ETICHETTATO COME L’ULTIMO DEI MARVEL MOVIES LEGATI AI CATTIVI DI SPIDER-MAN. NON SOLO NON È PIACIUTO A NESSUNO, MA GIÀ SI SA CHE NON AVRÀ UN FUTURO. L’INCASSO PREVISTO IN AMERICA È DI 12-13 MILIONI DI DOLLARI, UN’APERTURA PIÙ BASSA DEL PUR DISASTROSO “MADAME WEB” (17)… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

La novità del giorno è l’arrivo sui nostri schermi del nuovo kolossal-flop della Marvel, “Kraven il cacciatore” diretto dal pur notevole J. C. Chandor (“All Is Lost”) con Aaron Taylor – Johnson che si presenta con veri muscoli per il ruolo del Cacciatore, supervillain russo, celebre antagonista di Spider-Man nei fumetti, Russell Crowe come suo padre, Ariana DeBose, Christopher Abbott e Fred Hechinger.

Il film, che esce oggi in America con un ritardo di ben due anni, tra scioperi, problemi di effetti speciali e l’invasione dell’Ucraina che rende non proprio popolare un super-eroe russo sugli schermi americani, bollato dai critici americani con un 9-13% su Rotten Tomatoes, è già etichettato come l’ultimo dei Marvel movies legati ai cattivi di Spider-Man. Non solo non è piaciuto a nessuno, anche se tutti hanno apprezzato il bonazzo Aaron Taylor-Johnson, ma già si sa che questo Kraven non avrà un futuro.

L’incasso previsto in America è di 12-13 milioni di dollari, un’apertura più bassa del pur disastroso “Madame Web” (17), dietro i previsti 30 milioni di dollari di “Oceania 2” e i 20 di “Wicked”. Il nostro pubblico lo ha salutato ieri con un modesto incasso di 81 mila euro e 11 mila spettatori che lo pone al terzo posto in classifica ieri, dietro “Oceania 2”, primo con 187 mila euro, 29 mila spettatori e un totale di 13 milioni 967 mila euro, e “Il ragazzo dai pantaloni rosa” di Margherita Ferri, secondo con 94 mila euro, 19 mila spettatori, un totale di 8 milioni 74 mila euro.

La Sony, per lanciare Kraven ha pure regalato agli spettatori gli otto minuti iniziali del film che potete vedere su You Tube dove il nostro eroe esce da un carcere di massima sicurezza siberiano dopo aver massacrato una serie di bistecconi russi. Devo dire che l’incontro con il gigantesco compagno di cella non è male. “Odio i compagni di cella”, fa il bestione a Kraven. E lui: “Allora abbiamo una cosa in comune”. Generalmente leggo che le scene più scatenate, alla John Wick, funzionano, ma la storia, elaborata da troppa gente per troppo tempo, non funziona per niente.

Quarto posto in classifica per il più sofisticato “La stanza accanto” di pedro Almodovar con Julianne Moore e Tilda Swinton, 77 mila euro, un totale di 970 mila euro. “Napoli-New York” di Gabriele Salvatores è quinto con 61 mila euro e un totale di 3 milioni 345 mila euro. Seguono “Il gladiatore 2” di Ridley Scott con 28 mila euro e un totale di 9 milioni 150 mila euro e “Wicked” di Jon M. Chu, 22 mila euro e un totale di 3 milioni 163 mila euro.

