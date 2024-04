CIAK, MI GIRA! ORFANI DEL BIOPIC DI ENNIO DORIS, GLI SPETTATORI ITALIANI SI SONO BUTTATI SUL BIOPIC DI AMY WINEHOUSE, "BACK TO BLACK" CON MARISA BARRERA COME AMY: PRIMO IERI CON 134 MILA EURO, 18 MILA PRESENZE. NON È LA STESSA COSA. E NESSUNA BANCA CI HA MESSO I BIGLIETTI OMAGGIO – SECONDO POSTO PER "CIVIL WAR", CHE VEDE UN'AMERICA POST BIDEN-TRUMP IN GUERRA. TERZO IL MOSCETTO "GHOSTBUSTERS: MINACCIA GLACIALE" - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Tutto uguale a ieri. Orfani del biopic di Ennio Doris gli spettatori italiani si sono buttati sul biopic di Amy Winehouse,"Back to Black" diretto da Sam Taylor Johnson con Marisa Barrera come Amy e Eddie Marsan come il pessimo padre, primo ieri con 134 mila euro, 18 mila presenza e un totale di 230 mila euro. Non è la stessa cosa. E nessuna banca ci ha messo i biglietti omaggio. E non compare un giovane Berlusconi pieno di capelli.

Secondo posto per "Civil War" di Alex Garland con Lirsten Dunst che vede un'America post Biden-Trump in guerra. In America è primo con 33 milioni di dollari totali. Da noi incassa 117 mila euro con 16 mila presenze e un totale di 189 mila euro. Terzo il moscetto "Ghostbusters: Minaccia glaciale" di Gil Kenan con Paul Rudd con 92 mila euro, 13 mila presenze e un totale di 1,1 milioni.

La commedia abruzzese "Un mondo a parte" di Riccardo Milani non riesce a tornare in cima alla classifica e si deve accontentare del quarto posto con 55 mila euro, 8 mila spettatori e un totale di 5,6 milioni. Possibile che non ci fosse pronta un'altra commedia da far brillare questa settimana? Confesso che ieri la commedia italiana era quella del sindaco di Venezia, Brugnaro, ricoperto di fischi che ha aperto il padiglione italiano dopo aver scazzato con l'artista, Massimo Bartolini, buttando acqua sulle opere e addosso al ministro Sangiuliano e poi dichiarando che a lui il padiglione non era proprio piaciuto sotto gli occhi allibiti di tutti.

Quindi partivano i fischi mentre il neo direttore della Biennale, Buttafuoco, iniziava un numero da equilibrista per ricompattare la situazione con dotte citazioni latine e Gennaro Sangiuliano, il ministro, si immolava al grido di "Se non vi piace Bartolini fischiate me, perché io l'ho scelto", prima di dire la sua sul padiglione con fresche citazioni delle azioni del futurismo fiorentino.

Quinto posto per ""Kung Fu Panda 4" con 47 mila euro e un totale di 10,3 milioni e sesto per la commedia inglese tutta al femminile "Cattiverie a domicilio" con Olivia Colman e Jessie Buckley, 42 mila euro e un totalino di 62 mila euro. Settimo "Godzilla e Kong: Un nuovo impero", 28 mila euro e un totale deludente di 3,7 milioni, ottavo "Omen", horror com monache indemoniate tutto girato a Roma, 26 mila euro e un totale di 794 mila euro. Nono posto per il coraggioso musical femminista "Gloria!" di Margherita Vicario con Galatra Bellugi, Carlotta Gamba e la Rappresentante di Lista.

