Marco Giusti per Dagospia

tom holland spider man no way home

Il regno di “Spider-Man: No Way Home” è finito o sta per finire. Ieri, pur nella miseria totale degli incassi e sale semivuote, “Scream”, quinto episodio della saga creata da Wes Craven e dotta lezione di metacinema ad opera del duo Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillet con molti degli attori dei vecchi film, da David Arquette a Neve Campbell, da Courtney Cox a Marley Shelton, è primo in Italia con 46 mila euro e 6.775 eroici spettatori.

neve campbell nel remake di scream

“Spider-Man” si deve accontentare di un secondo posto con 41 mila euro. “King Richard – Una famiglia vincente” con Will Smith è terzo con 32 mila euro, “Matrix Resurrections” quarto con 30 mila, mentre “America Latina” dei fratelli D’Innocenzo, malgrado il gran casino fatto in questi giorni sui social è quinto con più o meno la stessa cifra di 30 mila euro e 4.770 spettatori affezionati.

Poteva andare meglio? Se ci rendiamo conto della situazione generale che stiamo vivendo in Italia, e della decisione di non chiudere le sale, direi di no.

elio germano in america latina dei fratelli dinnocenzo

Ripeto che non vedo grandi rischi a andare al cinema con la mascherina in queste sale semivuote. Ma quando parli di un film nuovo ormai tutti ti chiedono su quale piattaforma vederlo non in quale sala. Purtroppo è così.

america latina

