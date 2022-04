CIAK, MI GIRA! - UN’ALTRA GIORNATA DI INCASSUCCI. MA “ANIMALI FANTASTICI – I SEGRETI DI SILENTE” CON JUDE LAW E MADS MIKKELSEN È SEMPRE PRIMO. IERI HA INCASSATO 120 MILA EURO PER UN TOTALE ITALIANO DI 7 MILIONI DI EURO TONDI - A LIVELLO GLOBALE SONO 284 MILIONI DI DOLLARI, NON TANTI SE UN FILM HA UN BUDGET DI 200 MILIONI, NO? - DA NOI LO SEGUIVA IERI IL SOFISTICATO “DOWNTOWN ABBEY II – UNA NUOVA ERA” DI SIMON CURTIS CON MAGGIE SMITH, HUGH DARCY, ELZABETH MCGOVERN, CHE USCIRÀ IN AMERICA SOLO IL 20 MAGGIO, CON 71 MILA EURO…

Marco Giusti per Dagospia

Un’altra giornata di incassucci. Ma “Animali fantastici – I segreti di Silente” con Jude Law e Mads Mikkelsen è sempre primo. Ieri ha incassato 120 mila euro per un totale italiano di 7 milioni di euro tondi. A livello globale sono 284 milioni di dollari, non tanti se un film ha un budget di 200 milioni, no? Il 28 aprile nel box office americano era secondo con 901 mila dollari dietro i 946 mila dollari di “Troppo cattivi”, superando gli 884 mila dollari di “The Norhman”.

Da noi lo seguiva ieri il sofisticato “Downtown Abbey II – Una nuova era” di Simon Curtis con Maggie Smith, Hugh Darcy, Elzabeth McGovern, che uscirà in America solo il 20 maggio, con 71 mila euro e un totale, in due giorni, di 117 mila euro. Terzo è il potente film di vichinghi “The Northman” di Robert Eggers con Alexander Skarsgard, che non riesce a sfondare del tutto nel cuore degli spettatori, con 47 mila euro e un totale di 700 mila euro. L’incasso globale è 28 milioni di dollari con un budget di 60… Quarto posto per “Il sesso degli angeli” di Pieraccioni con 49 mila euro e un totale di 1 milione preciso.

“The Lost City” con Channing Tatum, avventuroso un po’ anticotto, è quinto con 34 mila euro e 633 mila totali, seguito da “Sonic 2” con 23 mila euro e un totale di 3,4 milioni. “Finale a sorpesa” con Penelope Cruz, Oscar Martinez e Antonio Banderas è sesto con 17 mila euro e un totale di 403. Tutto il resto sprofonda davvero in incassi da cinema parrocchiale d’altri tempi.

Non vedo tra i primi dieci nemmeno il buon “Tromperie” di Arnaud Desplechin con la bellissima Léa Seydoux che trionfa ovunque negli spot supersexy diretti da Jean-Baptiste Mondino per Louis Vuitton e che un anno fa a Cannes aveva ben quattro film. Segno che il pubblico italiano è interessato a pochissimo. Magari funziona di più Favino rispetto a Pieraccioni e Miriam Leone rispetto a Léa Seydoux, ma la differenza la fanno esclusivamente i ragazzi che snobbano i film italiani e vanno a vedere i filmoni americani. Perfino un prodotto forte per signore come “Downton Abbey II” ieri ha portato al cinema 10 mila spettatori, le vecchie signore affezionate alla serie in libera uscita con mascherina. Ma la sera si guardano serie su serie…