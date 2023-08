IL CIBO IN TV NON PASSA MAI DI MODA - DISNEY+ SI CUCINA I TELEMORENTI CON LA SECONDA STAGIONE DI “THE BEAR”, SERIE TV ADRENALINICA AMBIENTATA IN UN RISTORANTE-BETTOLA DI CHICAGO, CHE HA OTTENUTO 13 NOMINATION AGLI EMMY - L'ATTORE EBON MOSS-BACHRACH, CHE INTERPRETA RICHIE, IL CUGINO SVALVOLATO DEL PROTAGONISTA: "LA CUCINA DI UN RISTORANTE È UN LUOGO PERICOLOSO. C'È IL FUOCO, CI SONO I COLTELLI. TUTTA QUESTA VIOLENZA È SEXY" - VIDEO

Estratto dell’articolo di Sara Frisco per “il Giornale”

Dopo il finale inaspettato della prima stagione è tornata, il 16 agosto su Disney +, The Bear, serie tv adrenalinica e innovativa ambientata in cucina che ha ottenuto ben 13 nomination agli Emmy, una delle quali, meritatissima, è andata a Jeremy Allen White, già vincitore di Golden Globes e Critic Choise Award e protagonista nel ruolo di Chef Carmy Berzatto il quale, dopo una carriera all’estero e una stella Michelin, decide di tornare alla natia Chicago per rilevare la paninoteca del fratello, morto suicida.

Esattamente come accade nella finzione, anche la produzione della serie tv è un affare di famiglia. Courtney Storer, chef di lungo corso, è la culinary producer ed è la sorella del creatore, Christopher Storer.

Quella dei protagonisti di The Bear sembra quasi una comunicazione militare. Ogni dialogo è costellato di imperiosi «sì, chef!» che somigliano ai «Sissignore» della caserma. In un’intervista raccolta prima dello sciopero degli attori in corso a Hollywood, Ebon Moss-Bachrach, che interpreta Richie, cugino del protagonista ed ex socio del fratello suicida di Carmy, spiega il motivo del successo del cibo in tv.

«Il paragone è calzante. La cucina di un ristorante è un luogo pericoloso, teatro di battaglie. C’è il fuoco, ci sono i coltelli. Tutta questa violenza è sexy [...]». Dopo la prima stagione, in cui il protagonista aveva un ruolo preponderante, questa seconda scava nelle personalità del resto della squadra.

[...] Ogni puntata - in questa seconda stagione sono dieci - sarà dedicata a uno dei personaggi della squadra del ristorante che nel frattempo è in costruzione. [...]

