IL CINEMA DEI GIUSTI - BUONE NOTIZIE. FINALMENTE ESCE “EL PARAISO”, GANGSTA MOVIE COATTO AMBIENTATO TRA DERELITTI E MALAVITOSI DI FIUMICINO - LA SUPERLATIVA ATTRICE COLOMBIANA MARGARITA ROSA DI FRANCISCO È LA MAMMA NARCOTRAFFICANTE DI UN FIGLIO MAMMONE E UN PO' BALORDO, EDOARDO PESCE, MA I RAPPORTI SI INCRINANO QUANDO ARRIVA DALLA COLOMBIA UNA RAGAZZA PIENA DI OVULI DI COCA, DA SUBITO UNA CHIARA RIVALE DELLA MAMMA - MAGARI A VOLTE SI SFIORA IL TRASH, MA È UN FILM TOTALMENTE RIUSCITO E INTERPRETATO BENISSIMO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

edoardo pesce margarita rosa de francisco el paraiso 5

Buone notizie. Per una volta. Finalmente esce “El Paraiso”, scritto e diretto da Enrico Maria Artale (“Il terzo tempo”, qualche episodio di “Romulus”), gangsta movie coatto con Edoardo Pesce, prodotto da Matteo Rovere, Andrea Paris e Roberto De Paolis, accolto da sinceri e giusti applausi a Venezia, non in concorso, ma a Orizzonti, dove venne premiato sia per la sceneggiatura che per la recitazione della sua protagonista, la superlativa attrice colombiana Margarita Rosa di Francisco, che già ricordavamo a Venezia come protagonista di “Ilona arriva con la pioggia” di Sergio Cabrera.

edoardo pesce maria del rosario margarita rosa de francisco el paraiso 1

Nel film, ambientato tra derelitti e malavitosi di Fiumicino, a metà tra il mondo di Claudio Caligari e quello di Sergio Citti, Margarita Rosa di Francisco è la mamma colombiana narcotrafficante di un figlio mammone e un po' balordo, ovviamente Pesce. Se la mamma è un po’ un’arpia che lo domina in tutti i sensi, il figlio è uno che non riesce proprio a ribellarsi e a staccarsi da lei, ha pure i funghi sul pisello, né dalla casa malefica dove vivono. Subisce qualsiasi cosa sia da mammina che dal socio in affari, un Gabriel Montesi sempre perfetto. Quando arriva dalla Colombia una ragazza piena di ovuli di coca, Maria del Rosario, attivissima nelle serie tv, i rapporti si incrinano.

edoardo pesce margarita rosa de francisco el paraiso 7

Perché lei diventa da subito una chiara rivale della mamma. Magari si sfiora il trash con il trasporto in Colombia delle ceneri non dico di chi modello ovuli di coca e i tentativi di evacuare di Pesce, ma il suo ritratto di delinquente mammone è di gran livello e attorno a lui, alle due attrici colombiane, veramente delle fuoriclasse e a Montesi, gira un film totalmente riuscito che potrebbe anche trovare un suo pubblico. Esce il 6 giugno.

