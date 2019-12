CLERICI, CREDICI! “IL 2020 SARÀ L’ANNO DELLA MIA RISCOSSA” – LA CONDUTTRICE PARLA CON “OGGI” E ANNUNCIA: “DOPO PASQUA TORNO CON ‘TI LASCIO UNA CANZONE’. NON VEDO L'ORA DI RIPARTIRE CON I MIEI PROGRAMMI" - E NONOSTANTE LA NOTIZIA FRIGNA ANCORA PER ESSERE RIMASTA A CASA: "E' STATO UN ANNO AVARO DI SODDISFAZIONI..."

«Mi aspetto che il 2020 sia per me l’anno della riscossa: non vedo l’ora di tornare in tv con i miei programmi, per il mio pubblico. Intanto, in quest’anno che è passato, che professionalmente è stato un po’ avaro di soddisfazioni, ne ho approfittato per scendere dalla giostra, per dedicarmi a chi amo».

Parola di Antonella Clerici, che in un’intervista al settimanale OGGI (in edicola da venerdì 27 dicembre), parla del suo momento di passaggio («So che è brutto dire che ho raggiunto la mezza età, ma questa “mezza età” mi ha consentito di guardarmi dentro… Preferisco rinunciare a prendermi cura di me, per fare i compiti con mia figlia, o fare una passeggiata con Vittorio, magari stando zitti e ascoltando i rumori del bosco») e dei nuovi progetti: «Dopo Pasqua tornerò con una versione nuova di “Ti lascio una canzone”. Punto tutto sulle voci pulite dei bambini. Penso di saper fare la differenza nel valorizzarle: a vincere “X Factor” è stata la mia bambina di “Sanremo Young”, e chi vinse proprio quel programma quest’anno parteciperà a “Sanremo Giovani”. Alberto Urso era uno dei miei bambini».

