15 nov 2019 18:40

COL SENO DI POI - LA CANTANTE MON LAFERTE SI È PRESENTATA IN TOPLESS AL RED CARPET DEI GRAMMY AWARDS LATINI A LAS VEGAS, PER DARE IL SUO SOSTEGNO ALLE PROTESTE IN CILE: A UN CERTO PUNTO SI È CALATA IL CAPPOTTO E HA MOSTRATO LE ZINNE CON LA SCRITTA “IN CILE TORTURANO, STUPRANO E UCCIDONO” - UNA VOLTA ENTRATA LAFERTE, CHE È LA CANTANTE PIÙ FAMOSA DEL PAESE ANDINO, HA RITIRATO IL SECONDO GRAMMY DELLA SUA CARRIERA E HA LETTO UNA POESIA, QUESTA VOLTA VESTITA… – VIDEO + FOTOGALLERY NON CENSURATA